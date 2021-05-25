Mobil oyunlar, oyun pazarının yüzde 52'sini oluşturuyor
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Mobil oyunlar, oyun pazarının yüzde 52'sini oluşturuyor

Mobil oyunlar, oyun pazarının yüzde 52'sini oluşturuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yapılan araştırmaya göre, 2021 küresel oyun pazarı 175,8 milyar dolar seviyesine çıkacak.

Yapılan araştırmaya göre, 2021 küresel oyun pazarı 175,8 milyar dolar seviyesine çıkacak. Araştırma verileri, yıl sonuna kadar dünya çapında 2,9 milyar oyuncu olacağını gösteriyor. 2023 sonunda küresel oyun pazarının 204,6 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor.

Newzoo'nun araştırmaya başladığı 2012'den bu yana oyun pazarında en yüksek büyüme, yıllık yüzde 23,1 artış yaşanan 2020'de gerçekleşti. 2020'de oyun pazarında 177,8 milyar dolar gelir elde edildi. 2021 sonunda ise gelir tutarın 175,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Araştırma verileri, yıl sonuna kadar dünya çapında 2,9 milyar oyuncu olacağını gösteriyor. 2023 sonunda küresel oyun pazarının 204,6 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor.

OYUN GELİRİNİN 90 MİLYAR DOLARI MOBİLDEN

Oyun pazarında yıl sonunda ulaşılması beklenen 175,8 milyar dolarlık gelirin 90,7 milyar doları mobil oyunlarla sağlanacak. Verilere göre, 2021'de mobil oyun gelirleri küresel oyun pazarının yüzde 52'sini oluşturacak.

KÜRESEL PAZAR MOBİL OYUN GELİŞTİRENLERLE BÜYÜYECEK

Araştırma verilerini değerlendiren IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, "Oyun pazarı hacmi, 2023 sonunda 204,6 milyar doları bularak büyümeye devam edecek. Oyun pazarı gelirleri içinde yüzde 50'nin üzerinde payı bulunan mobil oyun sektörü, ülkemizde oyun geliştiriciler için uluslararası pazarlara açılma konusunda kendilerini kanıtlayabilecekleri bir alan olarak öne çıkıyor. Türkiye'de geliştirilen oyunların dünya çapında ses getirmesi için devlet destek ve teşvikleri bulunuyor. Girişimcileri bu konularda bilgilendiriyor, sektörde güçlü bir şekilde ilerlemeleri için hizmetlerimizle destekliyoruz" şeklinde konuştu.

-İHA-

Mobil oyunlar, oyun pazarının yüzde 52'sini oluşturuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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