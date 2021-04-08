Mobil oyun uygulamasından yeni harita ve ekipmanlar

PUBG MOBILE, yeni sürüm 1.3 güncellemesi ile oyuncularına yeni patlayıcı silahlar ve ekipmanlar sunduğunu ve Karakin Haritası özelliğinin açıldığını duyurdu.

PUBG MOBILE, yeni sürüm 1.3 güncellemesi ile oyuncularına yeni patlayıcı silahlar ve ekipmanlar sunduğunu ve Karakin Haritası özelliğinin açıldığını duyurdu.

PUBG MOBILE, tamamen yeni oynayış dinamiklerini ve kayalıklarla dolu kıyılarda büyük aksiyon getiren silahları tanıtan en son içerik güncellemesiyle birlikte Karakin Haritası'nın da açıldığını açıkladı.

Yeni sürümle ilgili yapılan açıklamada, "Bu kompakt, gerilim dolu harita aynı zamanda yeni yıkıcı Panzerfaust roketatarını ve Yapışkan Bombaları da içeriyor. Cephanelik, yeni Yıkım Modu ve İnce Duvar Mermi Delme mekaniği ile tamamlanıyor ve oyuncuların haritanın tüm alanlarını yok etmesine izin vererek heyecan verici yeni bir stratejik oyun seviyesi sunuyor" denildi.

Açıklamada yeni sürüm ile gelen haritaya ilişkin, "Miramar'ın gerilimini Sanhok'un yüksek temposuyla birleştiren Karakin, oyunculara sürekli yeni zorluklar getiren, 64 oyuncu için kompakt ve heyecan verici bir harita. Savaşmak için çeşitli alanlar ve keşfedilecek çok sayıda gizli bölge sunulan oyuncular, dağlarda uzun menzilli tüfek savaşları, şehirlerde stratejik savaşlar ve karanlık yeraltında gerilim dolu silahlı çatışmalar yaşayacaklar. Yeni Demolition Zone, oyuna yeni bir heyecan da getiriyor. Haritada mor bir bölge ile temsil edilen yeni tamirci, tüm binaları gerçek zamanlı olarak yıkabiliyor ve oyuncuları açığa çıkarabiliyor. Uygulamada ilk kez, Karakin haritasında ince duvarlar mermilerle delinebiliyor. Bu yenilik iç mekandaki mücadele deneyimini büyük oranda artırıyor. Yeni Panzerfaust ve Yapışkan Bomba silahları, oyunun yeni mekanikleriyle tam olarak uyumlanacak şekilde tasarlandı, yani iki oyun aslında aynı olmayacak" ifadeleri yer aldı.

Karakin Haritası ile gelen temel özellikler şöyle sıralandı:

"Yeni Mekanik: Yıkım Bölgesi, Yeni Mekanik: İnce Duvar Mermi Delme, Yeni Fırlatılabilir Silah: Yapışkan Bomba, Yeni Ateşli Silah: Panzerfaust yeni sürümle gelen Krakin Haritası ile eklenen özellikler."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı