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Mobil oyun indirme oranları arttı

Kovid-19 ile birlikte yaşam alışkanlıkları da değişkenlik gösterirken, 2020 yılının ikinci çeyreğindeki mobil oyun indirme oranının arttığı saptandı.

Mobil oyun indirme oranları arttı
10.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:22

Kovid-19 ile birlikte yaşam alışkanlıkları da değişkenlik gösterirken, 2020 yılının ikinci çeyreğindeki mobil oyun indirme oranının arttığı saptandı. Böylelikle ikinci çeyrekte indirilen mobil oyun sayısının 14 milyara ulaştığı gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, mobil uygulamalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl mobil uygulamalar ile alakalı basına 2 bin 486 haber yansıdığı tespit edildi. Mobil oyun olarak bakıldığında ise 397 basın haber yansıması tespit edilirken, Türk oyun şirketinin yabancı bir firmaya satılmasının basında oldukça konuşulduğu görüldü.

Mobil oyunlara 19 milyar dolar harcadık

Ajans Press'in, analiz şirketi App Annie verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının ikinci çeyreğindeki mobil oyun indirme oranının arttığı saptandı. Böylelikle ikinci çeyrekte indirilen oyun sayısının 14 milyara ulaştığı gözlendi. Bu süreçte en fazla indirilen oyun ise Save the Girl olarak kayıtlara geçti. Araştırma iOS ve Google Play'deki indirme sayılarından elde edilirken, mobil oyunlar için harcanan paranın 19 milyar dolar olduğu görüntülendi. Aynı zaman diliminde toplam indirilen yeni uygulama sayısı ise 35 milyar olarak görülürken, 27 milyar dolar harcandığı saptandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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