Mobil otobüsten çalan şarkılarla 23 Nisan şenlendi Mobil otobüsten çalan şarkılarla 23 Nisan şenlendiMUĞLA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 2 mobil otobüs üzerinde kurulu ses sisteminden çalan şarkılarla, cadde ve sokaklar şenlendi.

Mobil otobüsten çalan şarkılarla 23 Nisan şenlendi

MUĞLA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 2 mobil otobüs üzerinde kurulu ses sisteminden çalan şarkılarla, cadde ve sokaklar şenlendi.

Muğla Valiliği'nce hazırlatılan iki mobil bayram otobüsü, gün boyu üzerinde kurulu ses sitemlerinden çalan şarkılarla cadde ve sokaklarda dolaştı. Balkonlarını Atatürk resmi ve Türk bayraklarıyla süsleyen öğrenciler ile aileleri, şarkılara eşlik etti. Vali Esengül Civelek ise, beraberindeki Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Kenan Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ile Ortaköy ile Düğerek mahallerini ziyaret etti, evlerindeki çocuklara uğradı. Protokol üyeleri ziyaretlerde, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. 1'inci sınıf öğrencisi Egemen Öztürk'ün bugün olan, doğum günü kutlamasına da katıldı.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, etkinliğin ardından, babasının elinden tutarak yürüdüğü yolda hafriyat kamyonunun altında kalan ve sağ ayağı kesilen Aylin Dağdeviren'i evinde ziyaret etti. Müdür Töre, Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aylin'e çeşitli hediyeler takdim etti. Töre'nin büyüyünce ne olmak istediğini sorduğu Aylin, "Vali olmak istiyorum. Vali olsaydım koronavirüs nedeniyle sadece insanların sokağa çıkması için cuma günü izin verirdim" dedi.

Kaynak: DHA