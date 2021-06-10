Mobil Oil Türk'ten sürücülere "yaz bakımı" önerileri
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Mobil Oil Türk'ten sürücülere "yaz bakımı" önerileri

Mobil Oil Türk'ten sürücülere 'yaz bakımı' önerileri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Mobil Oil Türk AŞ, yaz tatili öncesinde araçların performans ve güvenliği için bakım yapılmasının önemine dikkati çekti.

Mobil Oil Türk AŞ, yaz tatili öncesinde araçların performans ve güvenliği için bakım yapılmasının önemine dikkati çekti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 37 ilde 75 lokasyonda faaliyet gösteren Mobil Oil Türk AŞ'nin Mobil 1 Center hizmet noktalarıyla müşterilerine araç yağ değişiminde ücretsiz 10 nokta kontrolü imkanı sunduğu belirtildi.

Araçlarda tüm yağ ve hidrolik bakımlarının yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, frenlerin lastikleri eşit seviyede tutmasının önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Standart koşullarda sorunsuz çalışan araç klimaları, sıcak havalarda sağlıklı çalışmayabilir. Dolayısıyla ideal sıcaklığa ulaşabilmek için alanında uzman bir teknisyenden destek alınmalı, gerekirse klima gazı bastırılmalı ve polen filtresi yenisi ile değiştirilmelidir. Uzun yaz yolculuklarında motorun hararet yapmaması için soğutma sistemi temizlenmeli, gerekli miktarlarda su ve antifriz tekrar doldurulmalıdır. Ayrıca termostatın çalışıp çalışmadığı, kayış, kelepçe ve hortumların sıkılık durumları da kontrol edilmelidir. Cam suyu tamamlanmalı ve silecek süpürgeleri kontrol edilerek eski ise değiştirilmelidir. Aynalar ve camlarda da çatlak ve kırık olup olmadığına dikkat edilmeli ve gerekirse müdahale edilmelidir."

Açıklamada ayrıca, akü ve lastik kontrolünün de mutlaka yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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