Mobil Oil Türk'ten kadın girişimcilere destek

Mobil Oil Türk A.

CARMEDYA.COM – Mobil Oil Türk A.Ş., Çukurova, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki girişimci kadınları, sektörünün öncüsü yerel ve uluslararası kurumlarla buluşturdu.

Bu kapsamda Mobil Oil Türk A.Ş.'nin dünyanın birçok ülkesinde kendi işini kuran kadınlara, yerel ya da uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için fırsatlar sunan WEConnect International ile düzenlediği "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi" etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Sektörünün öncüsü kadınlar başarı hikayelerini anlattı!

Etkinlik; WEConnect International Türkiye Direktörü Nilay Çelik ile Mobil Oil Türk A.Ş. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Otomotiv Müşteriler Müdürü Eda Demir'in açılış konuşmaları ile başladı. Daha sonra ise "Kurumlar Anlatıyor! – Satın Alma ve Tedarikte Çeşitlilik" başlıklı bir panel düzenlendi. Nilay Çelik'in moderatörlüğünü yürüttüğü panelde; ExxonMobil Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Müşteriler Müdürü Handan Karakaş, Medtronic Medikal Teknoloji CEMA Bölge Satın Alma Müdürü Ozan Sam ve Merck Sharp Dohme İlaçları Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Satın Alma Lideri Sinem Oflaz konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik daha sonra, Eda Demir'in moderatörlüğünü yaptığı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kadın kurucuların, girişimci kadınlar için de örnek teşkil edecek başarı hikayelerini aktardığı "Kadınlar Başarı Hikayelerini Anlatıyor" konulu panel ile devam etti.

Paralel tanışma seansları yoğun ilgi gördü!

Kurumsal firmaların satın almaya ve tedarikte çeşitliliğe yönelik bakış açılarının ele alındığı etkinlikte WEConnect International'in üyesi ya da destekçisi olan birçok yerel ve uluslararası kurumsal şirketin yöneticilerinin katılımıyla paralel tanışma seansları düzenlendi. Yoğun ilgi gören seanslarda, Çukurova, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki girişimci kadınlara ürün ve servislerini söz konusu kurumsal firmalara anlatma fırsatı da sağlandı. "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi" etkinliğinin üçüncüsü Kişisel Verimlilik ve Önceliklendirme Eğitimi" ile sona erdi.

Çalışmalarını 120'den fazla ülkede sürdürüyor!

Çalışmalarına 2009, Türkiye'deki faaliyetlerine ise 2012 yılında başlayan WEConnect International, dünyanın birçok ülkesindeki girişimci kadınların; yerel ya da uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları hedefi ile çalışan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Çalışmalarını 120'den fazla ülkede yürüten WEConnect International'in kadın sahipliğindeki işletme ağına, WECommunity sistemi üzerinden kayıt olan kadınlar, diğer tüm işletmelerle bağlantı kurabiliyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkede ofisi olan WEConnect International'in 350'yi aşkın kadın sahipliğinde şirket üyesi bulunuyor. WEConnect International, uluslararası kurumların toplamda yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık "satın alma" bütçesinin bir bölümünü kadın sahipliğindeki işletmelere yönlendirilmesine destek olmayı hedefliyor.

Toplamda 250'ye yakın kadın girişimciye ulaşılacak!

Kadınların sahibi olduğu işletmeleri desteklemek adına çalışmalar başlatılan "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi" etkinliği ile üye sayısını artıran kuruluş, üç etkinlik ile birlikte 150'ye yakın kadına ulaştı. Pandemi kapsamında alınan önlemlerin ardından online olarak düzenlenen ve yoğun ilgi gören etkinlik serisi ile çok sayıda girişimci kadının WEConnect International ağının sunduğu avantajlardan faydalanması hedefleniyor. Söz konusu etkinlik ile İstanbul dışındaki girişimci kadınlara ulaşılması ve tüm bunlarla birlikte girişimci kadınlara yeni iş birliği fırsatlarının sunulması ve alanında uzman isimler tarafından farklı konu başlıkları altında çok sayıda eğitimin verilmesi amaçlanıyor. Etkinlik serisinin dördüncüsünün de İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki kadınların katılımıyla bu yıl düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi" etkinliğinin dördüncüsü ile 100 kadına daha ulaşılması amaçlanıyor.

Kaynak: Carmedya.com