Mobil Oil Türk'ten bayramda yola çıkacak sürücülere bakım önerileri
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Mobil Oil Türk'ten bayramda yola çıkacak sürücülere bakım önerileri

Mobil Oil Türk'ten bayramda yola çıkacak sürücülere bakım önerileri
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Mobil Oil Türk, Kurban Bayramı öncesi sürücülerin yola çıkmadan alması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulundu.

Mobil Oil Türk, Kurban Bayramı öncesi sürücülerin yola çıkmadan alması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Mobil Oil Türk'ün 37 ilde 75 lokasyonda faaliyet gösteren Mobil 1 Center hizmet noktalarıyla müşterilerine araç yağ değişimleri sırasında ücretsiz 10 nokta kontrolü imkanı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kış dönemi ve tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından bayram döneminde tatile çıkacak veya aktif araç kullanacak sürücülere tavsiyede bulunuldu.

Araçta hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, tüm yağ ve hidrolik bakımların yapılması, frenlerin eşit tuttuğundan emin olunması, klimanın sorunsuz çalışması için kontrol edilmesi, soğutma sisteminin elden geçirilmesi, silecek ve aynaların bakımının yapılması, akü kontrolü, sağlıklı aydınlatma koşullarının sağlanması ve lastik kontrolünün yapılması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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