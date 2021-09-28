Mobil Oil Türk kış mevsimi öncesi araç bakımına dikkati çekiyor

Mobil Oil Türk AŞ, yaz aylarının sona ermesiyle birlikte kış mevsimine girilmeden önce sürücülerin alması gereken bakım önlemlerine dikkati çekti.

Şirketten yapılan açıklamada, Mobil Oil Türk AŞ'nin yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte araç bakımı konusundaki tavsiyelerine yer verildi. Özellikle kış aylarında arızaların ve servise gitme olasılığının daha fazla olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, sürücülerin olumsuzluklarla karşılaşmamaları için motor yağı kontrolünden antifrize kadar kontrol edilmesi gereken noktaları sıralandı. Açıklamada ayrıca bakım konusunda Türkiye'de 37 ilde 75 lokasyonda faaliyet gösteren Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde yapılan ücretsiz 10 nokta kontrolüne de değinildi.

Kış lastikleri hazır olmalı

Açıklamaya göre, havaların soğumasıyla birlikte kış lastiklerinin araçlara uygulanması önem arz ediyor ve kış aylarına hazır olmanın ilk koşulu kış lastiklerinden geçiyor. Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre derin olan dişleri, yağışlı havalarda ve buzlu yol koşullarında daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Böylece olası kazaların önüne geçilirken, aracın bağlantılı diğer aksamları da korunmuş oluyor.

Fren sistemine ait donanım ve parçalar diğer mevsimlere göre kış aylarında daha yoğun bir şekilde aşınmaya uğruyor. Bu nedenle, fren ve freni oluşturan elemanların her zaman büyük bir titizlikle ele alınması ve en ufak aksaklıkta değiştirilerek yenilenmesi gerekiyor. Eskimiş bileşenlerin kullanılması ise sürüş güvenliğini zayıflatarak kazaların artmasına neden olabiliyor.

Silecekler kış aylarında en çok kullanılan parçalar olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında çok kullanılmayan silecekler, aşırı ısıya maruz kaldığında kış aylarında verimliliğini yitirebiliyor. Bu yüzden, sileceklerin kontrolü ve gerekirse değişimi önem arz ediyor.

Antifriz eksikse tamamlanmalı

Özellikle 0 derece ve altına inen hava sıcaklıklarında suyun donmamasını sağlayan antifriz, soğutma sistemindeki kireçlenme, aşınma, pas gibi olumsuz etkilere karşı da otomobilinizi koruyor. Dolayısıyla radyatörlerdeki suyun donmasını önleyen antifriz sıvısının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Hem kuru hem de yağışlı havalarda da en sık kullanılan noktalardan birisi cam suyu ve silecek suyu olarak öne çıkıyor. Silecek suyunun kış aylarında yola çıkmadan kontrol edilmesi ve her daim haznesinde bulundurulması gerekiyor.

Far ayarları gözden geçirilmeli

Net bir görüş açısı için kış aylarında farlar yaz aylarına göre daha sık kullanılıyor. Havanın erken kararması, yağış ve sis şartlarında farların düzgün çalışması hayati önem taşıyor. Bu yüzden, kış aylarında uzun, kısa ve sis farlarının düzgün çalıştığının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Aşırı ısı değişiklikleri nedeniyle oluşan çukurlar ve yol yüzeyinde bulunan tuz ve kum gibi aşındırıcı maddeler otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminin aşınmasını hızlandırabiliyor. Salıncak, alt rotil gibi temel süspansiyon elemanlarının, özellikle tuzdan kaynaklanan kirlenme nedeniyle düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Aşınmış filtreler değiştirilmeli

Uzun süre kullanılmış veya yaz aylarında uzun yollara maruz kalmış filtreler, kış aylarında otomobillerin geç ısınmasına neden olabiliyor. Ayrıca, yakıt donmalarına karşı yakıt filtresinin kontrol edilmesi ve aracın klimasının sağlıklı çalışabilmesi için polen filtresinin temiz olması gerekiyor. Bu nedenle kış aylarında hava, yakıt ve polen filtresinin uzman kişiler tarafından kontrol edilmesi öneriliyor.

Sıfırın altındaki hava sıcaklıklarında aracın aküsü daha fazla enerji harcar ve güç kaybına uğrar. Bu durum aracın marş basmasında sorun yaşanması anlamına gelebilir. Hatta ömrünün sonuna gelmiş eski aküler aracı çalıştırmayabilir. Ayrıca aracın aydınlatma, bilgi-eğlence ve klima sistemleri gibi enerjiye ihtiyaç duyan donanımları, kontak kapalıyken daha fazla aküden enerji çeker. Bu nedenle kış öncesi hızlı ve pratik bir akü testi yapmak iyi olabilir.

Motor yağı kontrolü periyodik olarak yapılmalı

Hava sıcaklıkları düşmeden önce kontrol edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi ise motor yağıdır. Motor yağı aracın kalbi sayılan motorun, tüm aksamlarının sağlıklı bir şekilde çalışması için kritik önem taşır. Bu bakımdan, kış aylarından önce motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi ve eksikse tamamlanması gerekir. Düşük sıcaklıklarda motor yağının akışkanlığını sürdürmek, yüksek sıcaklıklarda ise yağın aşırı seyreltilmesinin önüne geçmek için motor yağının kaliteli ve güvenilir bir markadan seçilmesi motorun ömrü için yüksek fayda barındırıyor.

Dünyanın önde gelen sentetik motor yağı Mobil 1 ile kaliteli hizmetin avantajlı fiyatlarla sunulduğu Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde, uzman ekip kontrolünde yapılan yağ değişiminin yanı sıra 10 kritik nokta kontrolü ücretsiz olarak sunuluyor. Lastiklerden frenlere, yağ seviyesinden süspansiyon sistemine kadar toplamda 10 kritik nokta kontrolü, Mobil 1 Center'larda uzman ekipler tarafından sadece 15 dakikada sağlanıyor.