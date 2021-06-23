Mobil Oil Türk AŞ, kadın girişimcilere destek etkinliği düzenledi

Mobil Oil Türk AŞ, Çukurova, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki kadın girişimcilere destek amacıyla "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi" konulu etkinlik düzenledi.

Mobil Oil Türk AŞ, Çukurova, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki kadın girişimcilere destek amacıyla "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi" konulu etkinlik düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 116 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini yürüten Mobil Oil Türk AŞ, Türkiye'nin kadın girişimcilerine yönelik desteğini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, yerel ve uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için girişimci kadınlara fırsatlar sunan WEConnect International ile ortaklaşa hayata geçirdiği "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi" etkinliğinde katılımcılar kurumsal firmaların yöneticilerine ürün ve servislerini anlattı.

İş bağlantılarını geliştirme fırsatı da sunulan etkinlikte katılımcılara"Kişisel Verimlilik ve Önceliklendirme" eğitimi de verildi.

Etkinlik serisinin İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki kadınların katılımıyla devam etmesi planlanıyor.

Mobil Türk AŞ, etkinliklerle kadınların iş hayatında daha aktif yer almaları adına diğer kurum ve kuruşlar için de örnek olmayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay