Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni - Haberler
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Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Protokol imza töreni Anahtar teslim töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Akreditasyon sertifikası töreni Toplu fotoğraf çekimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mobil mutfak tırı hakkında bilgi alması Bakan Soylu'nun mobil mutfak tırında çalışanlar ile sohbet etmesi Bakan...

Protokol imza töreni

Anahtar teslim töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Akreditasyon sertifikası töreni

Toplu fotoğraf çekimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mobil mutfak tırı hakkında bilgi alması

Bakan Soylu'nun mobil mutfak tırında çalışanlar ile sohbet etmesi

Bakan Soylu'nun gidişi

Mobil mutfak tırları detayları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'ne katıldı.

Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni

Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni

Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni

Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni
AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

 Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına...

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına...
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Haber: Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni - Haberler
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