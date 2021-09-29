Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni
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Protokol imza töreni Anahtar teslim töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Akreditasyon sertifikası töreni Toplu fotoğraf çekimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mobil mutfak tırı hakkında bilgi alması Bakan Soylu'nun mobil mutfak tırında çalışanlar ile sohbet etmesi Bakan...
Protokol imza töreni
Anahtar teslim töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Akreditasyon sertifikası töreni
Toplu fotoğraf çekimi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mobil mutfak tırı hakkında bilgi alması
Bakan Soylu'nun mobil mutfak tırında çalışanlar ile sohbet etmesi
Bakan Soylu'nun gidişi
Mobil mutfak tırları detayları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'ne katıldı.