Mobil Mutfak Tırı selzedeler için hizmette
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Mobil Mutfak Tırı selzedeler için hizmette

Mobil Mutfak Tırı selzedeler için hizmette
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mobil Mutfak Tırı, sel bölgesindeki vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunmayı sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mobil Mutfak Tırı, sel bölgesindeki vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunmayı sürdürüyor. Ekipler, bölgede ihtiyaç dahilinde binlerce kişiye sabahları çorba, öğlen ve akşam saatlerinde ise sıcak yemek ulaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı bölgede vatandaşların yaralarını sarmak için ekiplerini Sinop ve Kastamonu'ya yönlendirmişti. Ekip ve araç desteğinin ardından Büyükşehir Belediyesinin yemek hizmeti sağladığı Mobil Mutfak Tırı da sel bölgesinde yerini aldı.

Mobil Mutfak Tırı binlerce kişiye ulaşıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mobil Mutfak Tırı, selin neden olduğu yıkımın izlerini silmek için canla başla çalışan ekiplere ve vatandaşlara sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek hizmeti sunuyor. Ekipler, bölgede ihtiyaç dahilinde binlerce kişiye sabahları çorba, öğlen ve akşam saatlerinde ise sıcak yemek ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede hayat normale dönene kadar hizmet vermeye ve vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamaya devam edecek. - MERSİN

Mobil Mutfak Tırı selzedeler için hizmette
Mobil Mutfak Tırı selzedeler için hizmette
Mobil Mutfak Tırı selzedeler için hizmette
Mobil Mutfak Tırı selzedeler için hizmette
Mobil Mutfak Tırı selzedeler için hizmette

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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