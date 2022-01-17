Mobil mutfak aracı Pursaklar 1. Kitap Günleri Festivalinde

Kültürel ve sanatsal alanda birçok projeye imza atan Ankara Pursaklar Belediyesi, mobil mutfak aracıyla Pursaklar 1.Kitap Günleri Festivaline gelen vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımı yapıyor.

PURSAKLAR, ANKARA (İHA) - Kültürel ve sanatsal alanda birçok projeye imza atan Ankara Pursaklar Belediyesi, mobil mutfak aracıyla Pursaklar 1. Kitap Günleri Festivaline gelen vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımı yapıyor.

Pursaklar Yaşam Merkezinde, 14-23 Ocak'ta kitapseverlere yönelik yapılan Pursaklar 1.Kitap Günleri Festivalinde çok sayıda ünlü yazarın katılım sağladığı söyleşi ve imza günü etkinliği düzenleniyor. Pursaklar Belediyesi, mobil mutfak aracı ile de festival alanına gelen vatandaşlara çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda festival girişinde çorba dağıtımı yapan belediye ekiplerine kolaylıklar dileyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşlara çorba ikram ederek sohbet etti.

Soğuk kış günlerinde festival alanına gelen vatandaşlara çorba ikram ederek içlerini ısıttıklarını belirten Çetin; "Pursaklar 1.Kitap Günleri'nde fuar alanımıza gelen hemşehrilerimizle sohbet ediyor, çorba ikram ediyoruz. Mobil mutfağımızdaki çorba dağıtımına büyük bir ilgi var" ifadelerini kullandı. - ANKARA