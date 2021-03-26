Mobil Kuaför tırı Korkuteli ve Elmalı'da

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı, Korkuteli ve Elmalı'da pandemi önlemleri kapsamında 349 vatandaşa saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı, Korkuteli ve Elmalı'da pandemi önlemleri kapsamında 349 vatandaşa saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tırı, kırsal bölgeleri karış karış dolaşarak, ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor.

Mobil kuaförün bu haftaki durağı Korkuteli'nin Kayabaş, Küçüklü, Çaykenarı, Leylek, Çukurca, Karakuyu, Karataş, Kemerağzı Mahalleri oldu. Kayabaş İlkokulu bahçesine park eden Mobil Kuaför üç gün boyunca öğrenciler başta olmak üzere genç, yaşlı, çocuk olmak 169 vatandaşa sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hizmet verdi.

Mobil Kuaför Tırı Korkuteli'den sonra Elmalı'ya geçti. Elmalı'nın Yuva, Salur, Yapraklı, Hacımusalar, Sarılar, Bayralar, Karamık ve Göltarla mahallelerinde hizmet veren mobil kuaför tırında 180 vatandaşa kişisel bakımları yapıldı. Rahatsızlığı nedeniyle gelemeyecek durumda olan yaşlı vatandaşlara da evinde hizmet verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı