"Mobil Kuaför" projesiyle kırsal kesimdeki 2 bin kişiye hizmet verildi
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"Mobil Kuaför" projesiyle kırsal kesimdeki 2 bin kişiye hizmet verildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
'Mobil Kuaför' projesiyle kırsal kesimdeki 2 bin kişiye hizmet verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Mobil Kuaför" projesiyle kırsal kesimdeki 2 bin kişiye hizmet götürüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Mobil Kuaför" projesiyle kırsal kesimdeki 2 bin kişiye hizmet götürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Yar saçların lüle lüle" sloganıyla kuaför salonuna dönüştürülen otobüsle kırsal kesimdeki mahallelere giden ekipler, burada ihtiyaç duyan kadın ve erkeklere ücretsiz hizmet sunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı otobüste, "kullan at" malzemelerle hizmet veriliyor, saç kesimi ve saç boyası işlemleri yapılıyor. Ekipmanlar da işlemlerin ardından temizleniyor.

Hizmet sonrasında kadınlara tarak, şampuan, el kremi, erkeklere kolonya, tıraş köpüğü, jilet, çocuklara da şampuan hediye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kuaför Neslihan Tukta, vatandaşların bu hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Başladığımız günden itibaren 2 bin kişiye ulaştık. Vatandaşlarımız için bu pandemi döneminde çok iyi oldu çünkü çoğu vatandaşımız pandemiden dolayı merkeze gidemiyor. Öyle olunca biz de kırsal kesimlere gittiğimiz için hiçbir şekilde kuaförü olmayan köylerde çok güzel karşılanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizmetten faydalanan vatandaşlar da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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