Mobil kuaför Korkuteli'nde 245 vatandaşa hizmet verdi Antalya Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı merkeze uzak mahalle ve yaylalarda pandemi önlemleri çerçevesinde vatandaşlara hizmet veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı merkeze uzak mahalle ve yaylalarda pandemi önlemleri çerçevesinde vatandaşlara hizmet veriyor. Mobil kuaför, Korkuteli'nin kırsal mahallelerinde yaşayan 245 vatandaşın saç kesimini ve bakımını yaptı.

Kuaförün bulunmadığı kırsal bölgelerde kadın, erkek ve çocuklar için hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tırının son durağı Korkuteli oldu.

Dokuz mahallede hizmet verdi

Mobil kuaför ekipleri Korkuteli'nin Çaykenarı, Çukurca, Karakkuyu, Manay, Osmankalfalar, Kırkpınar, Ulucak, Avdan ve İmecik mahallelerinde pandemi kapsamında alınan önlemler kapsamında vatandaşlara hizmet verdi. Üç gün ilçenin mahallelerini karış karış gezen mobil tırdan kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk 245 kişi faydalandı. Mobil kuaförde yaşlı bireyler ve çocukların saçları tıraş edildi. Kız çocukları ise saçlarını istedikleri şekilde ördürdü. - ANTALYA

Kaynak: İHA