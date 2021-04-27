Mobil Kuaför Kaş, Demre ve Kumluca'da hizmet verdi
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Mobil Kuaför Kaş, Demre ve Kumluca'da hizmet verdi

Mobil Kuaför Kaş, Demre ve Kumluca'da hizmet verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş, Demre ve Kumluca ilçelerinde 377 vatandaşa mobil kuaför hizmeti verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş, Demre ve Kumluca ilçelerinde 377 vatandaşa mobil kuaför hizmeti verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Mobil Hizmet Tırı ile merkeze uzak kuaförü bulunmayan mahallelerde çocuk, yaşlı, engelli vatandaşlara kuaför hizmeti sunuyor. Mobil Kuaförün bu haftaki durağı Kaş, Demre ve Kumluca ilçesi oldu. Kaş'ın, Cemre, Akhörü, Şemsi, Beldibi, Yaylapalamut, Çamlıköy, Ovagölmas Mahallelerinde 163, Demre'nin Çağman, Belerön, Köşkerler, Gürses, Davazlar, Yavu, Kapaklı ve Üçağız mahallelerinde 127, Kumluca'nın Hızırkahya ve Beşikçi mahallelerinde 87 vatandaş olmak üzere 377 kişinin saç ve kişisel bakımları yapıldı. Yaşlı ve engelli vatandaşlara evlerinde hizmet verildi.

"Vatandaş memnun"

Korona tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde verilen kuaförlük hizmetin vatandaşlar memnun kaldı. - ANTALYA

Mobil Kuaför Kaş, Demre ve Kumluca'da hizmet verdi
Mobil Kuaför Kaş, Demre ve Kumluca'da hizmet verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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