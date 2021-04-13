Mobil İletişim Tırı Vali Arslantaş'ın ziyareti ile açıldı
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Mobil İletişim Tırı Vali Arslantaş'ın ziyareti ile açıldı

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Mobil İletişim Tırı Vali Arslantaş'ın ziyareti ile açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Mobil İletişim Tırı, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın ziyareti ile açıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Mobil İletişim Tırı, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın ziyareti ile açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı Dijital Tır projesini hayata geçirdi. Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılan ve 52 ili ziyaret edecek olan tır, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın ziyareti ile açıldı.

Vali Arslantaş, gazeteci ile yer değiştirdi

İç hacmi 40 metrekare olan tırın girişinde, yüksek teknolojiyle donatılmış holografik bir sunucunun karşılamasının ardından Vali Arslantaş, boy, kilo ve ruh halini belirten sihirli aynanın karşısına geçti. Ardından bir gazeteciyi harekete duyarlı ekran ile İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) deneyimlemesi için ekran karşısına gönderen Vali Arslantaş, gazetecinin fotoğraf makinesini alarak fotoğraf çekimi yaptı.

Mobil İletişim Tırı ziyareti sonrası açıklama yapan Vali Arslantaş, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın tırı vatandaşlarımızın ziyaretine açıldı. Burada ülkemizin milli gururu olan projelerin tanıtıldığı, çalışma sistemlerinin belki küçük oyunlarla deneyimlendiği, tanıtım amacıyla hazırlanmış güzel bir faaliyet olduğunu gördük. Bölge müdürüne ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İlk durağı Edirne'de vatandaşları ağırlamaya başlayan Dijital Tır, 13-16 Nisan tarihleri arasında Burdur'da 12.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. - BURDUR

Mobil İletişim Tırı Vali Arslantaş'ın ziyareti ile açıldı
Mobil İletişim Tırı Vali Arslantaş'ın ziyareti ile açıldı
Mobil İletişim Tırı Vali Arslantaş'ın ziyareti ile açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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