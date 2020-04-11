Mobil fırınlar sahada, polisler devriyede
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Polis, Kozan, Adana, 3. Sayfa

Mobil fırınlar sahada, polisler devriyede

Adana il genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Kozan ilçesinde mobil fırınlar araçlarına yükledikleri ekmekleri korona virüs tedbirleri ile evde kalan vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

11.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:55
Mobil fırınlar sahada, polisler devriyede

Adana il genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Kozan ilçesinde mobil fırınlar araçlarına yükledikleri ekmekleri korona virüs tedbirleri ile evde kalan vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Polisler, vatandaşın evde kalması için uyarılarını sürdürürken yasağa uymayan 12 şahsa cezai işlem uygulandı.

Adana'nın Kozan İlçesinde Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Kozan sokaklarında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri tüm mahalle ve caddelerde devriye olarak gezerken fırıncılar mobil ekmek araçları ile mahalle mahalle gezerek ekmek satışını sürdürüyor. Polis ekiplerinin uygulamasında sabah ve öğlen saatleri arasında yasağa uymadığı için 12 vatandaşa idari para cezası uyguladı. 48 saat sürecek olan yasak yarın gece 00.00'da bitecek. - ADANA

Kaynak: İHA

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