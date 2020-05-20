Mobil fener alayı Antalya'yı aydınlattı
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Mobil fener alayı Antalya'yı aydınlattı

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Mobil Fener Alayı Korteji ile muhteşem bir şekilde kutlandı.

20.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:29

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Mobil Fener Alayı Korteji ile muhteşem bir şekilde kutlandı.

*- Antalya'yı aydınlatan meşaleler eşliğinde, Bandırma Vapuru şeklindeki tır üzerinden marşlar ve şarkıların seslendirilerek, Konyaaltı Varyantından Cumhuriyet Meydanı'na sivil araçlarla düzenlenen Mobil Fener Alayı yürekleri coşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu salgın döneminde de Antalyalılara yaşatmak için programlar hazırladı. Bandırma Vapuru şeklindeki Mobil Tır eşliğinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet araçlarından oluşan 50 araçlık mobil konvoy ile Fener Alayı düzenlendi. Başkan Muhittin Böcek'in de katıldığı fener alayı, her 19 Mayıs'ta olduğu gibi Konyaaltı Varyant'tan başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl 19 Mayıs'ta Konyaaltı Varyanttan, Cumhuriyet Meydanına kadar 10 binlerce vatandaşla yapılan Fener Alayı, bu yıl koronavirüs nedeniyle belediye araçlarıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu işbirliği ile gerçekleştirilen mobil fener alayında 50 belediye hizmet aracı, üzerleri Türk bayraklarıyla kaplı kamyonlar, üzerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosunun yer aldığı temsili Bandırma Vapuru yer aldı.

GURURLU VE MUTLUYUM

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Başkan Muhittin Böcek, "Böylesi önemli anlamlı bir günde sevgili hemşerilerimle Mustafa Kemal'in askerleriyle bir arada olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Pandemi olmasaydı 10 binlerce vatandaşımızla yürüyecektik. Ancak dünyada ve ülkemizde yaşadığımız koronavirüs süreci nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Bu gün Cumhuriyet Meydanında Antalyalıların adına burada olan temsilci arkadaşlarımız var. Pandemi sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Hasta olanlara acil şifa diliyorum. Türk Milletinin bağımsızlığının, özgürlüğünün Cumhuriyetinin temellerinin örüldüğü 19 Mayıs 1919'un 101'inci yıldönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi.

ANTALYALILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Böcek, Kadir Gecesi'nin de hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Kadir gecemizin bu mübarek Ramazan ayı içerisinde tüm dünyaya tüm insanlığa sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum" dedi. Başkan Böcek, kendisini bu güne kadar yalnız bırakmayan desteklerini esirgemeyen Antalyalılara da teşekkür ederek, "Sevgili Mustafa Kemal'in askerlerine sevgili Antalyalılara değerli basınımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 101'inci yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Yolu sevgiden geçen herkese Antalya'mızdan selam olsun. Sevgiyle kalın Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın" diye konuştu.

HAVAİ FİŞEK MUHTEŞEMDİ

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri ve ardından su gösterisiyle devam ederken mobil konvoy geç saatlere kadar Antalya sokaklarında devam etti. Yürüyüşüne Işıklar Caddesi-Sampi Kavşağı-Burhanettin Onat Caddesi- Mevlana Kavşağı-100. Yıl Bulvarı güzergahında devam eden konvoy Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde sona erdi. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'ndaki 4 ayrı noktadan düzenlenen havai fişek gösterisi de gece karanlığında muhteşem görüntüler yaşattı.

Mobil fener alayı Antalya'yı aydınlattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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