Mobil ekipler, organize sanayi bölgelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirmesi üzerine İzmir'deki ekipler çalışanlara aşı uyguladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirmesi üzerine İzmir'deki ekipler çalışanlara aşı uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez