Mobil ekipler, organize sanayi bölgelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yaptı
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Mobil ekipler, organize sanayi bölgelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yaptı

Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirmesi üzerine İzmir'deki ekipler çalışanlara aşı uyguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirmesi üzerine İzmir'deki ekipler çalışanlara aşı uyguladı.

Mobil ekipler, organize sanayi bölgelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yaptı
Mobil ekipler, organize sanayi bölgelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yaptı
Mobil ekipler, organize sanayi bölgelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yaptı
Mobil ekipler, organize sanayi bölgelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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