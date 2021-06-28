Mobil Ekipler Engellilerin Kovid-19 Aşılarını Evlerinde Yapıyor
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Mobil Ekipler Engellilerin Kovid-19 Aşılarını Evlerinde Yapıyor

Mobil Ekipler Engellilerin Kovid-19 Aşılarını Evlerinde Yapıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Edirne Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, Kovid19'a karşı aşılamalarını yapıyor.

Edirne Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, Kovid19'a karşı aşılamalarını yapıyor.

Bu kapsamda ekipler Mithatpaşa Mahallesi'nde kız kardeşiyle yaşayan 51 yaşındaki Bahriye Kocakahya'yı ziyaret etti. İkinci doz aşısını olduğu için sevinç yaşayan Kocakahya, aşılamada görevli doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Aşı olan Bahriye Kaymak'ın kardeşi Fahriye Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada "Kendisi aşı olmayı dört gözle bekliyordu. İlk aşısı da ikinci aşısı da rahat geçti. Ben de aşı oldum herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Salgın devam ediyor, insanlar maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeli, aşılarını mutlaka olmalılar. " dedi.

Nüfusa oranla aşılamada Türkiye'de ilk sırada olan Edirne'de aşı merkezlerindeki yoğunluk da devam ediyor. Aşılama başladığından bu yana nüfusu 407 bin olan kentte, 224 bin 201'i birinci doz olmak üzere 347 bin 484 doz aşı yapıldı. AA

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Kaynak: Habermetre

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