MOBİL EĞİTİM TIRI BURDUR'DA

BURDUR (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Mobil Eğitim Tırı Burdur'a geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çocuklara trafik bilinci ve farkındalık oluşturulması amacıyla Türkiye'yi dolaşan Mobil Trafik Eğitim Tırında, Burdur merkez TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu bahçesinde ilkokul öğrencilerine önce teorik eğitimin ardından akülü otomobillerle trafikte uyulması gereken kurallar hakkında eğitim veriliyor. Mobil Eğitim Tırında kent merkezindeki ilkokul öğrencilerine eğitimin ardından Trafik dedektifi kartları verildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğ Trafik Şube Müdürü Fatih Akyol, "İçişleri Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanan eğitim işbirliği kapsamında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza eğitim vermek, trafik bilincini aşılamak için Mobil Trafik Eğitim Tırı ile teorik eğitim verilmekte. Dışarıda ise akülü araçlar vasıtasıyla pratik eğitimler verildi" dedi.