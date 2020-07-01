Mobil DTE 20 Ultra Serisi'ni satışa sundu
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Mobil DTE 20 Ultra Serisi'ni satışa sundu

Mobil, yepyeni hidrolik yağ grubu Mobil DTE 20 Ultra Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu.

Mobil DTE 20 Ultra Serisi'ni satışa sundu
01.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:42

Mobil, yepyeni hidrolik yağ grubu Mobil DTE 20 Ultra Serisi'ni Türkiye'de satışa sundu.

1963 yılından beri kullanılan ve dünyanın en iyi hidrolik yağlarından birisi olarak kabul gören Mobil DTE 20 Serisi'nin yerine geçen yeni Mobil DTE 20 Ultra Serisi, uzun ömre sahip yüksek performanslı aşınma önleyici hidrolik yağ grubu olarak Türkiye pazarındaki yerini aldı.

Geleneksel ürünlerin tortu ve birikinti oluşturarak sorunlar yarattığı yüksek basınçlı, yüksek verimli pompalar ile dar toleranslı servo ve oransal valflara sahip hidrolik sistemlerde temiz tutma performansı sergileyen Mobil DTE 20 Ultra Serisi, hidrolik parçaları koruyor ve ömürlerini uzatmaya yardımcı oluyor.

Gelişmiş bir aşınma önleyici yapıya da sahip yeni yağ serisi, zorlu çalışma koşullarında ve yüksek güç yoğunluğunda bile tortuları önleyerek, hem plansız duruş sürelerini hem de işletme maliyetlerini azaltıyor. Böylece, daha az bakım ve insan-makine etkişimi sunarak üretimde sürekliliğe ve çalışan güvenliğine de önemli katkılarda bulunuyor.

"Makineye olan temas yarı yarıya azalacak"

Mobil'in iki kata kadar daha uzun ömürlü yeni serisinin, hidrolik yağ giderlerini ve atık yağ miktarını azaltacağını belirten Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Türkiye'de yıllık ortalama 80 bin ton seviyesinde hidrolik yağ kullanıldığını tahmin ettiğimizde, uygun ortam ve uygun kullanım koşulları altında Mobil DTE 20 Ultra içerdiği teknolojiyle bu rakamı yüzde 50'ye kadar düşürebilme potansiyeline sahip. Tüketilecek yağın yarı yarıya azalması ise; daha az atık yağ, makineye olan temasın yüzde 50 azalması, artan çalışan güvenliği, ve yağ maliyetlerinin azalması gibi avantajlar sağlayacak. Bu bakımdan, yeni Mobil DTE 20 Ultra Serisi'ni çok değerli buluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Hidrolik yağlar, endüstriyel pazarın yüzde 40'ını oluşturuyor"

Hizmet verdikleri alanların tümünde doğayı koruma bilincini ve işletme maliyetlerini minimuma indirmeyi temel aldıklarını da vurgulayan Münci Bilgiç, "Madeni yağlar, verimli ve uzun ömürlü kullanıldığı takdirde karbondioksit salınımından, atık azaltımına kadar sürdürülebilirlik açısından önemli bir rol oynamakta. Ayrıca, işletmelerin maliyetlerini önemli ölçüde düşürmekte ve çalışan güvenliğini de artırmaktadır. Hidrolik yağların endüstriyel uygulamaların yüzde 40'ını oluşturduğu düşünüldüğünde yeni Mobil DTE 20 Ultra Serisi'nin önemi bir kez daha anlaşılıyor" dedi.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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