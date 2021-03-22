Mobil deprem simülasyonunda depremi yaşadılar
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Mobil deprem simülasyonunda depremi yaşadılar

22.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:56
Mobil deprem simülasyonunda depremi yaşadılar

ADIYAMAN (İHA) – AFAD Mobil Deprem Simülasyonuna vatandaşlara depremi yaşattı.

ADIYAMAN (İHA) – AFAD Mobil Deprem Simülasyonuna vatandaşlara depremi yaşattı.

AFAD Mobil Deprem Simülasyon Tır'ı 21-26 Mart tarihlerinde Adıyaman'da vatandaşlara ve öğrencilere, afetlerdeki doğru davranış şekilleri anlatılıyor. Mobil Tır, 'afet bilinci eğitim turu' kapsamında Adıyaman Eski Valilik Binasının bulunduğu boş alanda kuruldu.

Gerek duyulduğunda Tır, ilçelerde de vatandaşları deprem deneyimi ve uygulamalı eğitimle buluşturacak.

Mobil Deprem Simülasyon Tır'ında bireylerin afet anı için doğru refleks uygulaması, gerçeğe en yakın deprem tecrübesini sunuluyor. Bingöl ve Van Depremlerindeki depremin büyüklüğünde simülasyon ile vatandaşlar gerçeğe yakın deprem yaşadı.

Vatandaşlar, deprem simülasyonunda depremi gerçek gibi yaşadıklarını ve 1. Derece deprem bölgesinde olan Adıyaman'da bu etkinlik ile faydalı bilgiler aldıklarını ifade etti. - ADIYAMAN

Mobil deprem simülasyonunda depremi yaşadılar
Mobil deprem simülasyonunda depremi yaşadılar
Mobil deprem simülasyonunda depremi yaşadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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