Mobil Cihazla İnternete Bağlananlar 2025'te 5 Milyara Ulaşacak

Dünya İnternet Konferansı'nda açıklanan verilere göre, dünyada 3.3 milyar kişi mobil cihazla internete bağlanıyor ve bu rakamın 2025 yılına kadar 5 milyara ulaşması bekleniyor.

Dünya İnternet Konferansı, Çin'in Zhejiang eyaletinin Wuzhen kasabasında beşinci kez başladı.

Çin uluslararası radyosuna göre; ana teması "Karşılıklı Güven ile Ortak Yönetime Dayalı Dijital Dünya Yaratma ve Siber Kader Ortaklığını İnşa Etme" olarak belirlenen ve üç gün sürmesi planlanan konferansa, 76 ülke ve bölgeden yaklaşık 1,500 konuk katıldı.

Müziğin son 20 yılda internet ortamındaki gelişimini örnek gösteren Gurry, dijital ekonominin hızlandırılması ve küresel internet yönetişiminin daha adil ve makul yönde ilerletilmesinin önemini dile getirdi.

Küresel Mobile Haberleşme Sistemleri Derneği CEO'su John Hoffman ise, mobil hizmetlerin karşılıklı güven ve ortak yönetime güçlü bir dayanak sağlayacağını belirtti.

Konferans kapsamında ağırlıklı olarak yapay zeka, 5G, siber güvenlik ve dijital İpek Yolu gibi konular ele alındı. Konferansta ayrıca, internet teknolojisi alanında son bir sene içinde kaydedilen sonuçlar sergilenecek.

Verilere göre, dünyada 3 milyar 300 milyon kişi mobil cihazla internete bağlanıyor. Bu rakamın 2025 yılına kadar 5 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin'de şu an toplam 800 milyon kişi mobil cihazları üzerinden internete bağlanıyor ve bu rakamın 2025 yılında 1 milyar 100 milyona çıkacağı düşünülüyor. - İstabul