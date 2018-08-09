Mobil Cenaze Hizmet Aracıyla İşlemler Daha Hızlı

Keçiören Belediyesi, vatandaşların cenaze işlemlerini hızlandıran mobil cenaze hizmet aracıyla bu acılı zamanda sıkıntı çekmemeleri için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Keçiören Belediyesi, vatandaşların cenaze işlemlerini hızlandıran mobil cenaze hizmet aracıyla 7 gün 24 saat hizmet veriyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet edip evinde vefat eden vatandaşların ölüm raporları cenaze hekimleri tarafından evinde düzenlenirken, mobil cenaze hizmet aracıyla ölüm beyan formu ve yol izin belgeleri düzenlenerek İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderiliyor. Cenaze yakınlarının araç, çadır, defin malzemesi (kefen) talepleri evinden ayrılmadan karşılanırken, din görevlisi de Kur'an-ı Kerim okuyarak başsağlığı dilekleri ile acılı ailenin yanında oluyor.

Taziye ziyaretlerine zaman zaman bizzat katılan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Paylaştıkça acılar azalır. Vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde onlara destek olmayı görev addediyoruz. Cenazenin nakli ve cenaze yakınları için servis hizmeti sunuyoruz, il içi ve il dışı dahil Haziran ayında 405 sefer araç tahsis ederek toplam 98 bin 623 kilometre yol, Temmuz ayında da 459 sefer, 111 bin 434 kilometre katettik" ifadelerini kullandı.

Cenaze hizmetleri biriminde yıllık ortalama 4 bin 750 cenaze işlemi gerçekleştirilirken, cenaze evlerine ikramlar gönderilerek vatandaş zor gününde yalnız bırakılmıyor. - ANKARA