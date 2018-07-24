Mobil Başkan Ekibi, Vatandaşın Sorunlarını Dinliyor

Karacabey'de "Mobil Başkan Ekibi" vatandaşın sorunlarını dinleyerek, çözüme kavuşturmak için çalışıyor.

Karacabey Belediyesi tarafından, ilçe halkının istek ve taleplerini doğrudan kayıt altına alarak çözüm üretmek amacıyla oluşturulan "Mobil Başkan Ekibi", faaliyete geçtiği günden bu yana binlerce vatandaşın şikayet ve önerilerini kayıt altına aldı.

İlçe halkına ulaşmak için evleri dolaşan ekip, evde yatan yatalak hastalara ve muhtaç insanlara ulaşarak dertlerine çözüm bulmaya çalışıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kurdukları ekibin tüm ilçeyi dolaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekibimiz, vatandaşlarımızın belediyeye yönelik beklentilerini ve önerilerini dinlerken, bakıma ve temizliğe muhtaç insanlarla da karşılıyoruz. Bu çalışmalarda bizi en mutlu eden durum, bakıma muhtaç olan ihtiyaç sahibi insanlara da bu vesileyle ulaşabilmek. Devletimiz, her türlü dezavantajlı gruba, engelli ve yaşlılara hizmet götürmeye ve destek vermeye çalışıyor. Ancak bakıldığında, insanlar bu yardımın prosedürünü veya böyle bir yardımın olduğunu bilmiyorlar. Bu noktada, insanlara ulaşan mobil ekibimiz bu konuda da vatandaşlarımıza yardımcı oluyor."