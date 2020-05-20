Mobil bankacılıkta havale ve EFT aynı mönüde toplandı Bankacılık işlemlerinde dijitalleşme hız kazanırken, mobil bankacılık uygulamalarında işlevler de gelişiyor.

Bankacılık işlemlerinde dijitalleşme hız kazanırken, mobil bankacılık uygulamalarında işlevler de gelişiyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Mobil'de artık müşteriler havale ve EFT işlemlerini aynı menüden gerçekleştiriyor.

Açıklamada, "Üstelik para gönderirken birçok pratik yöntemden istediklerini tercih edebiliyorlar. İster Bluetooth özelliği ile yakınlarındaki Akbanklılar'a anında para gönderebiliyor, isterlerse Akbank Mobil'den kameraya okuttukları veya telefonlarında kayıtlı QR kodu kullanarak kolayca işlemlerini tamamlayabiliyorlar" denildi ve şu bilgiler verildi: "Akbank Mobil kullanıcıları yapay zeka altyapısı ile tahminlenen, yaklaşan düzenli para transferlerini aynı menüde görebiliyor ve anında para gönderebiliyorlar. Para gönderdikleri yeni kişiler otomatik olarak kaydediliyor ve kullanıcılar isterlerse bu alıcılar için rumuz oluşturabiliyorlar. Dilerlerse birden fazla alıcıya tek işlem ile para transferi yapabiliyorlar. Üstelik artık herkes dilediği yerden, 7/24, Akbank Mobil ile dakikalar içinde Akbank müşterisi olabiliyor."Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tümüyle yenilenen Akbank Mobil, merkezine müşteri deneyimi ve tasarımı koyarak hayata geçirdiği yenilikler ile müşterilerinin finansal hayatında fark yaratmaya devam ediyor. Teknoloji ve finansal hizmetlerin karmaşıklığını, son derece yalın bir deneyim ile müşterilerine sunan Akbank Mobil, günlük bankacılık işlemlerinin yanı sıra yatırım hizmetleri alanında da ayrıcalıklı servisleri hayata geçiriyor. "Müşterilerinin finansal kararlarına destek olan, kişiselleştirilmiş içgörü ve ipuçları sunan Akbank Mobil, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu doğru çözümleri, basit bir şekilde sunuyor."Üstelik şimdi Akbank Mobil, bireylerin dakikalar içinde Akbank müşterisi olabileceği bir temas noktası haline geldi. Akbank müşterisi olmayanların Akbanklı olmak için artık sadece Akbank Mobil'i uygulama mağazasından indirmeleri, bilgilerini girmeleri ve Müşteri İletişim Merkezi ile kısa bir görüntülü görüşme yapmaları yeterli. Bu şekilde Akbanklı olan müşteriler, kurye ile yönlendirilen sözleşmeyi imzaladığında tüm bu ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinden yararlanabiliyor."Akbank Mobil, müşterilerine yepyeni ve çok kolay bir fatura ödeme deneyimi sunuyor. Artıkkullanıcılar fatura bilgilerini girmek zorunda kalmadan, anlaşmalı kurumlara ait faturalarının QR kod, barkod veya yazılı fatura bilgilerini Akbank Mobil ile kameraya okutarak kaydedebiliyor ve anında ödeme yapabiliyorlar."Akbank Mobil kullanıcıları sadece faturalarını değil, kredi kartları ile yapılan fiziki ödemelerini de kolayca hallediyor. Müşteriler POS üzerindeki QR kodu Akbank Mobil içinden kameraya okutarak ödemelerini anında tamamlayabilirken, aynı zamanda Android kullanıcıları Akbank Mobil'e giriş bile yapmadan telefonlarını sadece POS'a yaklaştırarak işlemlerini tamamlayabiliyorlar."Artık müşteriler Akbank Mobil'de tüm yatırım hizmetlerine tek bir menüden ulaşabiliyor ve yatırım portföylerindeki ürünlerinin hepsini bir arada görüntüleyebiliyor. Güncel bakiyelerini, döviz, hisse senedi ve yatırım fonu portföylerinin değer artışı ve azalışlarını görüntülerken, ürün grafikleri ile piyasa trendini inceleyebiliyorlar.

"Akbank Mobil, müşteri deneyimi odaklı tasarımı, sade ve kolay süreçleriyle uluslararası kurumların da dikkatini çekiyor. Geleceğin bankacılığı vizyonu çerçevesinde yenilenen ve geliştirilen Akbank Mobil, dünyanın en önemli iki tasarım yarışmasındaki büyük ödülleri kazandı. iF Design tarafından verilen "Mobil Uygulama Tasarımı" ödülü ve A'Design Award tarafından "Mobil Teknolojiler, Uygulamalar ve Yazılım Tasarımı" kategorisinde verilen Altın Ödül (Golden Award) Akbank Mobil'in oldu."

Kaynak: DHA