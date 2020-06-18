Mobil atık aracı Kadıköy yollarında Cep telefonuna indireceğiniz 'KB Atık' uygulaması ile takip edeceğiniz Mobil Atık Aracı ile ayrıştırdığınız atıkları, çöpe atmadan geri dönüşüme kazandırmak mümkün olacak.

Kadıköy'de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen 'Atıksız Yaşam Hareketi'; ambalaj atıklarının, cam atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin, atık elektrikli ve elektronik eşyaların evsel atık ilaç ve evsel tehlikeli atıkların mahallelerden toplanması için özel olarak hazırlanan "Mobil Atık Aracı" ile devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta Feneryolu'nda açılışını yaptığı, yerel üreticinin ürünlerinin doğrudan halka ulaştığı ve ambalajsız olarak satıldığı 'Dükkan'ın ardından projenin ikinci ayağı olan Mobil Atık Aracı yollara çıktı. Mobil Atık Aracı planlanan gün ve saatlerde mahallelerde evlerde ayrıştırılan atıkların toplanmasına olanak sağlıyor. Kadıköy'de 2000 yılından bu yana sürdürülen atık toplama politikası, Mobil Atık Aracıyla yeni bir ivme kazanacak. Kentte atıksız bir yaşamın hedeflendiği "Atıksız Yaşam Hareketi" ile hem düzenli depolama alanlarına gönderilen çöp miktarının azaltılması, hem de kentsel karbon ayak izinin küçültülmesi amaçlanıyor.

ARAÇ PROGRAMINI CEP TELEFONUNDAN TAKİP ET

Mobil Atık aracı Kadıköy sınırları içerisinde, özellikle mevcut toplama sistemine uzak noktalarda, 21 mahallede 29 noktada planlanan günlerde ve saat aralıklarında, görevli personeller eşliğinde hizmet veriyor. Mobil Atık Araç ambalaj atık, cam atık, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, evsel atık ilaç ve evsel tehlikeli atıklar için uygun toplama ve biriktirme donanımlarına sahip. Ayrıca projeye ilişkin geliştirilen "KB Atık" cep telefonu uygulaması ile de mobil araçların yerini, saatini bulmak çok kolay.

Kaynak: Bültenler