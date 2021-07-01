Mobil Aşı Ekiplerinden Mahalle Mahalle Aşı Çalışması
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Mobil Aşı Ekiplerinden Mahalle Mahalle Aşı Çalışması

Mobil Aşı Ekiplerinden Mahalle Mahalle Aşı Çalışması
Habermetre - Haberler | Toplum

Mobil Aşı Ekiplerinden Mahalle Mahalle Aşı Çalışmasıİlçe Sağlık Müdürlüğünün Kurduğu Mobil Aşı Ekipleri 1-14 Temmuz tarihleri arasında bütün mahallelerde aşı çalışması yapacak.

Mobil Aşı Ekiplerinden Mahalle Mahalle Aşı Çalışmasıİlçe Sağlık Müdürlüğünün Kurduğu Mobil Aşı Ekipleri 1-14 Temmuz tarihleri arasında bütün mahallelerde aşı çalışması yapacak. Mobil Aşı Ekiplerimiz 18 yaş üstü aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın aşılarını mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak aşılarını yapacak. İlk olarak ilçemiz Hürriyet Mahallesinde aşı çalışmalarına başlandı. Viranşehir'de vatandaşların kapısına kadar giden Mobil Aşı Ekipleri randevusuz bir şekilde vatandaşların aşılarını yapıyor. Mobil Aşı Ekiplerinde görevli hekim ve hemşireler COVİD-19 aşısı olmak isteyen vatandaşların müracaatlarını alarak, meskenlerinde aşılarını yapacak. Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarımız aşı olmak isteyenleri tespit etikten sonra İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan Mobil Aşı Ekiplerinde görevli hekim ve hemşireler tarafından vatandaşlarımızın aşıları sorunsuz bir şekilde yapılıyor. Mobil Aşı Ekiplerine Viranşehir Belediye Zabıta ekipleri, Viranşehir Sosyal Vefa Destek Grubu çalışanları ile 112 acil eşlik ediyor.

Kaynak: Habermetre

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