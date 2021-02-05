Mobil aşı ekipleri köylerde yaşlıların hayır duasıyla karşılanıyor
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Mobil aşı ekipleri köylerde yaşlıların hayır duasıyla karşılanıyor

05.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:36
Mobil aşı ekipleri köylerde yaşlıların hayır duasıyla karşılanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'ta mobil aşı ekipleri, kentin en ücra köşelere kadar giderek yaşlılara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yapıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'ta mobil aşı ekipleri, kentin en ücra köşelere kadar giderek yaşlılara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibi, köylerde 75 yaş üzeri vatandaşların evlerine giderek CoronaVac aşılarını uyguluyor. Yaşlılar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ettikleri dualarla gösteriyor.

Uzun bir yolculuğun ardından Göller köyüne ulaşan ekipler, burada ilk olarak sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan Adil ve Hamide Gedik çiftinin aşısını yaptı.

75 yaşındaki Hamide Gedik, AA muhabirine, aşı için gelen ekibi karşılarında görünce çok mutlu olduklarını söyledi.

Eşinin yatağa bağımlı olduğunu, kendisinin de farklı sağlık sorunları bulunduğunu anlatan Gedik, "Devletimiz zeval görmesin. Buraya kadar gelip aşılarımızı yaptılar. Allah onlardan razı olsun, ellerine ayaklarına sağlık. Allah'ım devletimize kuvvet versin, düşmanlardan korusun. Allah bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.

Adil Gedik ise her zaman durumlarına şükrettiklerini dile getirerek, "Devletimiz sağ olsun. Evimize kadar geldiler. Çok şükür, aşımızı olduk. Bu virüs belasından inşallah en kısa sürede kurtuluruz." dedi.

"Ayaklarına kadar geldiğimiz için bize çok dua ediyorlar"

Mobil aşı ekibinde görevli Dr. Hatice Demir de yaşlı vatandaşların evlerine kadar gitmelerinin onlara ayrı mutluluk verdiğini vurguladı.

Demir, "Yaşlılarımız bizleri görünce çok seviniyor. Özellikle ayaklarına kadar geldiğimiz için bize çok fazla dua ediyorlar. Böyle olunca biz de yaptığımız işle gurur duyuyoruz. İnsanlara bir faydamızın olduğunu görmek biz mutlu ediyor. Sağlık çalışanları olarak virüse karşı mücadelemiz hiç durmadan devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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