Mobil aşı ekipleri Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde mesaiye başladı
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Mobil aşı ekipleri Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde mesaiye başladı

Mobil aşı ekipleri Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde mesaiye başladı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mobil aşı ekipleri, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde isteyenlere aşı uyguluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mobil aşı ekipleri, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde isteyenlere aşı uyguluyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler, 25 Haziran itibarıyla Bölge Adliye Mahkemesi'nde aşılama çalışmalarına başladı.

Ekipler, hakim, savcı ve avukatların yanı sıra diğer çalışanlara ve ailelerine de aşı uyguladı.

Ekiplerin şu ana kadar 92 kişiye aşı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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