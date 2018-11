Mobil 1 Center Servisleri Üçüncü Kez Buluştu!

CARMEDYA.COM – Mobil Oil Türk A.Ş., Türkiye çapında sayıları 91'e ulaşan "Mobil 1 Center" ve "Mobil Delvac Express" yağlama merkezlerinin temsilcilerini Antalya'da düzenlenen servisler toplantısında bir araya getirdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ana teması "Dükkan Senin Marka Hepimizin" olarak belirlenen etkinlik kapsamında 40 ilden temsilciler buluştu. Akabinde Mobil 1 Center ile Mobil Delvac Express uygulamalarının sunduğu avantajlar konuşuldu. Bunun yanında ağa dahil olan katılımcıların işletmelerinde sağlayacağı ayrıcalıklar hakkında bilgiler verildi.

113 Yıldır üretimde



Halka açık petrol şirketlerinden biri olan ExxonMobil'in iştiraki olarak ülkemizde 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., Türkiye'nin dört bir yanından gelen servis yöneticileriyle buluştu. Bu kapsamda Antalya'da düzenlenen "Mobil Markalı Servisler Toplantısı" ile Türkiye'de 40 ilde faaliyet gösteren ve sayıları 91'e ulaşan Mobil 1 Center ile Mobil Delvac Express yağlama merkezleri ve ExxonMobil yetkili distribütörlerinin temsilcileri bir araya geldi. Etkinliğe ExxonMobil Türkiye Otomotiv Satışlar Müdürü Mustafa Demirel, Binek Araç Motor Yağları Sektör Uzmanı İrem Algıer, Ağır Vasıta Motor Yağları Sektör Uzmanı Aytaç Duran, Tüketici Pazarlama Uzmanı Emre Kardeş ve Pazarlama Müdürü Gamze Bozkurt katıldı.

Servis buluşmaları gelenekselleşecek!



Mobil 1 Center ve Mobil Delvac Express yetkilileriyle bu yıl üçüncü kez düzenledikleri etkinliği "gelenekselleştirmeyi" amaçladıklarını belirten ExxonMobil Türkiye Pazarlama Müdürü Gamze Bozkurt, "Müşterilerine hızlı, modern, temiz, konforlu ve pratik bir hizmet anlayışı sunan Mobil 1 Center ve Mobil Delvac Express'lerin değerli yetkilileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Türkiye çapında sayıları 91'e ulaşan servislerimiz ile büyük bir aile olduk. Servis ağımızı önümüzdeki dönemde daha da genişletmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerin ve toplantıların tüm katılımcılar için verimli geçtiğine inanıyorum" diye konuştu."Dükkan Senin Marka Hepimizin" başlığının ana tema olarak belirlendiği etkinlik kapsamında katılımcılara, Mobil 1 Center ile Mobil Delvac Express uygulamalarının sunduğu avantajlar ve bu ağa dahil olan katılımcıların işletmelerinde sağlayacağı ayrıcalıklar hakkında eğitimler verildi.

