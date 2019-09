Mobil 1 Center'dan Eylül Kampanyası

08.09.2019 11:54

CARMEDYA.COM - Mobil Oil Türk A.Ş.'nin yağ değişimi ve bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center noktalarında, avantajlı bakım seçenekleri sürüyor.







1-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Mobil marka motor yağı, yağ filtresi ve işçilik dahil yağ değişimi hizmetlerinden avantajlı fiyatlarla yararlanılabiliyor.



Eylül kampanyası ile Renault Clio ve aynı sınıftaki benzer kombinasyonlu araç sahipleri, yağ filtresi ve yağ değişiminden 249 TL'den başlayan fiyatlarla yararlanabilirken, Volkswagen Jetta ve aynı sınıftaki benzer kombinasyonlu araç kullanıcıları 299 TL, Mercedes E200 ve aynı sınıftaki benzer kombinasyonlu araç kullanıcıları ise 499 TL'den başlayan fiyatlarla Mobil marka motor yağı, yağ filtresi ve işçilik dahil yağ değişimini gerçekleştirebiliyor. Kampanyaya ait tüm detaylar ile kampanyaya katılım gösteren Mobil 1 Center noktalarına, www.mobil1.com.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.



