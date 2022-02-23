Mobbinge uğradığını iddia eden belediye çalışanı avukata, Başkan Özcan'dan uyarı cezası

BOLU (İHA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 7 yıldır belediyede çalışan avukat H.N.'nin mobbinge uğradığı gerekçesiyle kendisinden şikayetçi olmasına ilişkin açıklamada bulundu. H.N.'ye 'uyarma' cezası veren Özcan, "Burada çok tehlikeli siyasi bir kumpas vardı. Bende gerekçeli olarak bu kişiye neden uyarı cezası verildiğini yazdım. Başını açtığı için bu cezayı verdim" dedi.

Bolu Belediyesi'nde 7 yıldır çalışan ve 21 yıllık avukat olan H.N., seçimlerin ardından belediyenin CHP'ye geçmesiyle birlikte kendisine çeşitli şekillerde mobbing uygulandığını iddia ederek, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve bazı belediye personelleri hakkında şikayetçi oldu. Şikayet dosyasının Bolu Belediyesine gönderilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Disiplin soruşturması kapsamında H.N.'nin savunması alındı. Belediye tarafından H.N.'ye 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak' hükmü gereği 'uyarma' cezası verildi.

"Siyasi kumpas vardı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Özcan, "Bu arkadaşımız bizi defalarca şikayet etti. Defterdar beye ifade verdim. 'Sayın cumhurbaşkanım Tanju Bey size o kadar kin duyuyor ki bu duyduğu kinden dolayı ben tesettürlüyüm diye bana mobbing uyguluyor' yazmış. Bunu yazan hanımefendi bir süre sonra aniden başını açıyor. Kendisine yazılı olarak, 'Size bir baskıda bulunan amiriniz ya da çalışma arkadaşınız oldu mu?' diye sordum. 'Kişisel tercihim' demiş. Tekrar sordum. 'Size başınızı açın diye baskı yapan amir ya da personel varsa onlar hakkında disiplin işlemi yapacağım' dedim. Tekrar 'Hayır kişisel tercihim' diye cevap verdi. Sen 'Hem ben ve arkadaşlarım başım kapalı diye mobbing uygulanıyor' diye şikayet edeceksin, iddialarını ispatlayamayacaksın hem de aniden başını açacaksın. Burada çok tehlikeli siyasi bir kumpas vardı. Bende gerekçeli olarak bu kişiye neden uyarı cezası verildiğini yazdım. Başını açtığı için bu cezayı verdim" dedi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa