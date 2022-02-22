Mobbinge uğradığını iddia eden avukata belediyeden 'uyarma' cezası

BOLU Belediyesi'nde 7 yıldır görev yapan kadın avukat H.N., belediyenin CHP'ye geçmesiyle birlikte adaletsiz bir şekilde hukuk işleri müdürlüğü görevinden alındığını, emekliliğe zorlandığını ve kendisini yıldırmak için çeşitli zorlamalara maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Savcılıktaki şikayet dosyasının Bolu Belediyesi'ne gönderilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Disiplin soruşturması kapsamında H.N.'nin savunması alındı. Belediye tarafından H.N.'ye 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak' hükmü gereği 'uyarma' cezası verildi.

Bolu Belediyesi'nde 7 yıldır görev yapan 21 yıllık avukat H.N., belediyenin CHP'ye geçmesiyle birlikte hukuk işleri müdürlüğü görevinden alındığını, kendisine küçük bir oda verildiğini, belediyeye giriş çıkışlarında kart basma mecburiyeti getirildiğini, pasif görevlere verildiğini, emekliliğe zorlandığını ve kendisini yıldırmak için çeşitli zorlamalara maruz kaldığını iddia ederek 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İftira' suçlamalarıyla şikayetçi oldu. Avukat H.N. daha önce davacı olmamasını ise, "Bunca şeye neden ses çıkarmadığım, neden dava açmadığım sorusuna maalesef cevabım şu olacaktır; başörtülü ve inancını kendi halinde yaşayan biri olarak, olayın siyasi malzeme olarak kullanılması ve olayın basına yansıma ihtimali beni tüm bu hususlardan daha çok üzecekti ki hem de kurumumla mahkemelik olmak aldığım devlet terbiyesine ve ifa ettiğim göreve yakışmayacağından bir süre idare edebileceğimi düşündüm" dedi.