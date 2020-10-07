Mobbing nedir? Mobbing davası nedir? Mobbing türleri nedir?
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Mobbing nedir? Mobbing davası nedir? Mobbing türleri nedir?

07.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:56
Mobbing nedir? Mobbing davası nedir? Mobbing türleri nedir?

Mobbing bazı zamanlarda çalışanların başına gelebilen durumlardır. Genelde Sorunlu yöneticiler tarafından gerçekleştirilen mobbing iş hayatını zehir edebilir. Peki, Mobbing nedir? Mobbing davası nedir? Mobbing türleri nedir?

Mobbing işyerlerinde başa geldiğinde oldukça can sıkan ve çalışma verimini düşüren ciddi problemlerin başında gelir. Hal böyle olunca Mobbing nedir? Mobbing davası nedir? Mobbing türleri nedir? soruları gündeme geliyor.

MOBBING NEDİR?

Mobbing ya da bezdiri, bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması.

Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Son dönemde sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinler arası çalışılan bir konu haline gelmiştir. Ters Mobbing (Reverse Mobbing), bir astın veya grup olarak astların üstlerine, kendilerine yapılan mobbing sonucunda, kişisel anlaşmazlıklar sonucunda veya politik oyunlar sonucunda kasıtlı olarak psikolojik tacizde bulunarak, işten ayrılmadan ziyade üstün hiyerarşik pozisyonunu bozmayı hedeflediği bir yıldırma eylemidir. Ters mobbingin uygulanmasında en yaygın olara asttan üste; sabote etme, talimatlara uymama, kasti yanlış işlem yapma, asılsız söylentiler çıkarma ve bilgi saklama gibi eylemler gerçekleştirilmektedir.

Mobbing nedir? Mobbing davası nedir? Mobbing türleri nedir?

MOBBING NASIL YAPILIR?

– Belirli bir çalışan hakkında bir söylenti yaymak

– İşçinin ofiste tecrit edilmesi

– Çalışanın görevlerini yerine getirmesini zorlaştırmak

– Çalışanın işten ayrılmasını sağlamaya çalışmak

– Konuşurken sözünün kesilmesi

– Küskünlükler

– Yok sayılma

– Lakap takma

– Görmezden gelinme

– Yapılan işin sabote edilmesi

– Sürekli suçlanma ve eleştirilme

– Uygunsuz şakalar yapılması

– Statünün süçümsenmesi

– Cinsel tacize maruz bırakılması

– Sözlü ya da yazılı tehdit

– Kaba ve kötü sözlerle rencide edilme

– Motivasyonun kırılmaya çalışılması

– İş performansının dışında işler verilmesi

– Alışılmış iş düzenini bozularak farklı işlere yönlendirilmesi

Mobbing nedir? Mobbing davası nedir? Mobbing türleri nedir?

MOBBINGE MARUZ KALANLAR NEREYE BAŞVURMALI

– Alo 170,

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

– TBMM,

– Anayasa Mahkemesi,

– Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER),

– Kamu Görevlileri Etik Kurulu,

– Kamu Denetçiliği Kurumu,

– Türkiye İnsan Hakları Kurumu

– İl, İlçe İnsan Hakları Kurulları'na başvurabilirler.

MOBBING DAVASI İÇİN NE GEREKİR?

Mobbing davası için öncelikle delil gerekir. Olabilcek her türlü sesli görsel işitsel delill hakimtarafından yeterli bulunduğu taktirde kabul ve işlem görür. BU noktada en önemli şeyin delil olduğunu unutmayın.

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