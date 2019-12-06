Mobbing ile Mücadele Derneği'nden açık çağrı

06.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:27

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) bu yıl haziran ayında 187 üye ülkeden, hükümetlerin, işçi ve işverenlerin temsil edildiği 5 bini aşkın delegenin katılımı ile çok önemli bir sözleşmeyi kabul ettiğini belirterek, "190 sayılı sözleşme, işyerlerinde şiddet ve tacizi önlemeyi amaçlıyor. Sözleşmeyi onaylayan ülkelerin, işyerinde şiddet ve tacize yönelik olarak yasalarında önemli değişiklikler yapmaları gerekiyor" dedi.



Ülkemizin; ILO'nun 190 sayılı sözleşmesini biran önce onaylayıp gerekli yasa değişikliklerini yapmasının yurt dışında Türk ihraç ürünlerimize yönelik olarak sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlayacağı kanaatini taşıdıklarını dile getiren İşman, "Bu sözleşmeyi imzalamak; "Şiddet ve tacize dur" diyerek, çalışma yaşamındaki zorbalara gözdağı verecek, mağdurlara da nefes aldıracak, topluma güçlü bir mesaj vereceğine inanıyoruz. 190 sayılı sözleşme, iş dünyasında şiddet ve tacizin önlenmesini amaçlamaktadır. Sözleşme, çalışma hayatında şiddet ve tacizin bir insan hakkı ihlali veya istismarı olduğunu, fırsat eşitliğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurgulaması açısından da önemlidir. Bu sözleşmeyle çalışma hayatında yaşanan şiddet ve tacize karşı uluslararası standartların oluşturulduğunu görüyoruz. Şiddet ve tacizin uluslararası tanımının yapıldığı bir sözleşme olarak da büyük önem taşıyor" dedi.



Sözleşme ile tanımlanan kapsama alanının oldukça geniş olduğunu ifade eden İşman, "Sadece işyerinde değil, işle ilgili gezi, seyahat, eğitim, etkinlik veya sosyal faaliyetler sırasında; işle ilgili; bilgi ve iletişim teknolojileri dahil iletişimde, işveren tarafından sağlanan konaklamada; işe gidiş-gelişte meydana gelen bütün şiddet ve tacizi de kapsama alanına alıyor. Yeni uluslararası çalışma standardı, statülerine bakmaksızın tüm işçi ve çalışanları korumayı amaçlıyor. Eğitimdeki kişileri, stajyer ve çırakları, istihdamı sonlandırılan işçileri, gönüllüleri, iş arayanları ve iş başvurusunda bulunanların da şiddet ve tacize karşı korunmasını öngörüyor. Şiddet ve tacize sadece alt düzey çalışanların değil, işveren yetkisini kullanan veya işverenin görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireylerin de maruz kalabileceğini kabul ediyor.



Toplumsal sorumluluğumuz gereği, pozitif bir yaklaşımla; Ülkemizin de katkı sağladığı 190 sayılı Uluslararası sözleşmeyi destekliyor, imzalanması ve sonrasındaki tüm aşamalarda sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Türkiye olarak imzalayan ilk ülkeler arasında öncü konumunda yer almamızın, uluslararası alanda itibarımızı artıracağına, ülkemizde sosyal diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlayacağına, çalışma barışını geliştireceğine yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.



"Ne işyerinde ne de başka bir yerde şiddet ve tacize sıfır tolerans" diyen Başkan İşman, "Mobbing ile Mücadele Derneği olarak, 190 sayılı ILO sözleşmesinin ve tavsiye kararının Türkiye tarafından onaylanması ve etkin bir biçimde uygulanması için açık bir çağrı yapıyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA