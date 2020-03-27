Mnuchin: En iyi seçenek piyasaları açık tutmak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 salgınının yarattığı karmaşa nedeniyle piyasaların kapatılması çağrıları üzerine, kendisi ve finansal düzenleme kurumu liderlerinin, en iyi seçeneğin piyasaları açık tutmak olduğuna karar verdiklerini duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 salgınının yarattığı karmaşa nedeniyle piyasaların kapatılması çağrıları üzerine, kendisi ve finansal düzenleme kurumu liderlerinin, en iyi seçeneğin piyasaları açık tutmak olduğuna karar verdiklerini duyurdu.

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin toplantısında konuşan Mnuchin, düzenleyici kurumların yöneticilerinin de uygun görmeleri durumunda, piyasaların işlem sürelerini biraz sınırlayabileceklerini söyledi.

ABD Senatosu, Beyaz Saray'ın işsizlere ve Covid-19 salgınından etkilenen sektörlere yardım etmek için hazırladığı 2 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketini oybirliğiyle kabul etti.The Wall Street Journal'ın haberine göre, sert tartışmaların ardından normalde ciddi karar ayrılıklarının yaşandığı Senato bu karar üzerinde uzlaştı ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.Kararın Senato'dan geçmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump teklifi masasına ulaştığı anda imzalayacağını söyledi.

ABD tarihinin en büyük yardım paketi olabilecek teklifte Covid-19 salgını nedeniyle ağır şekilde etkilenen sektörlere 500 milyar dolar tutarında fon ayırırken milyonlarca ABD'li aileye 3,000 dolar yardım yapılacak.

Kaynak: DHA