MNG: Uçaklarımız Ghosn'un Lübnan'a kaçırılışında yasa dışı olarak kullanıldı

03.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:39

Özel uçak hizmeti veren İstanbul merkezli MNG Jet, Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçışında jet charter servislerinin yasa dışı olarak kullanımıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.



MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz cuma günü, uluslararası bir firari haline gelen Ghosn'un kaçışına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle