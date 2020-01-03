MNG: Uçaklarımız Ghosn'un Lübnan'a kaçırılışında yasa dışı olarak kullanıldı
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MNG: Uçaklarımız Ghosn'un Lübnan'a kaçırılışında yasa dışı olarak kullanıldı

MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz cuma günü, uluslararası bir firari haline gelen Ghosn'un kaçışına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

03.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:39
MNG: Uçaklarımız Ghosn'un Lübnan'a kaçırılışında yasa dışı olarak kullanıldı

Özel uçak hizmeti veren İstanbul merkezli MNG Jet, Carlos Ghosn'un 'dan kaçışında jet charter servislerinin yasa dışı olarak kullanımıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.


MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz cuma günü, uluslararası bir firari haline gelen Ghosn'un kaçışına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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