MNG Kargo siber saldırı olayı nedir? MNG bilgileri çalındı mı?
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MNG Kargo siber saldırı olayı nedir? MNG bilgileri çalındı mı?

MNG Kargo siber saldırı olayı nedir? MNG bilgileri çalındı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden MNG Kargo'ya siber saldırı yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada, kurumsal müşterilerine ait şifrelerin ele geçirilmesi sonucu bazı kargo alıcılarının ad, soyad, adres ve telefon bilgilerinin sızdırıldığını bildirildi.

Ülkemizde geniş bir nakliyat ağına sahip olan MNG Kargo, bazı kurumsal müşterilerinin kullanıcı adı ve şifrelerinin ele geçirilmesi sonucunda siber saldırıya uğradıklarını açıkladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirimde bulunan şirket, kargo alıcılarına ait ad, soyad, adres ve telefon numaraların ele geçirildiğini açıkladı.

KİŞİ SAYISI HENÜZ BELLİ DEĞİL

15 Ağustos'ta başlayan sızıntıyı 23 Ağustos'ta tespit edebilen şirket, bu durumdan etkilenen kişi sayısının belirsiz olduğunu belirtirken, sistemden kaynaklı bir açık olmadığını, sızıntıya yol açan durumun kurumsal müşteri hesaplarının ele geçirmesinden kaynaklandığını dile getirdi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"SİSTEMDEN KAYNAKLI BİR AÇIK YOK"

MNG Kargo'nun KVKK'ya yaptığı bildirimde, "ihlalin, veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü" belirtildi.

VERİ İHLALİ İÇİN İLETİŞİM

Bildiriminde ayrıca, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü vurgulanarak, ilgili kişilerin veri ihlali ile ilgilihttps://www.mngkargo.com.tr/il... internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve kisiselveri@mngkargo.com.tr e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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