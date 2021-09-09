MNG Kargo kimin, sahibi kimdir? MNG Kargo satıldı mı, yeni sahibi kim oldu? MNG Kargo ne zaman kuruldu?

Son dakika gelen haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri ile Ankara arasındaki normalleşme girişimleri hız kesmeden devam ederken Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürüttüğü iddiası gündem yarattı. Bunun ardından vatandaşlar, MNG Kargo kimin, sahibi kimdir? MNG Kargo satıldı mı, yeni sahibi kim oldu? MNG Kargo ne zaman kuruldu? merak etti. İşte detaylar...

MNG Kargo kimindir? MNG Kargo sahibi kim? MNG Kargo satıldı mı? MNG Kargo ne zaman kuruldu? MNG Kargo yerli firma mı? MNG Kargo satılacak mı? MNG Kargo kurucusunun ismi nedir? MNG Kargo ile ilgili tüm detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MNG KARGO KİMİN?

MNG Kargo, 2003 yılında MNG Holding iştiraki olarak kurulmuştur. Kurucu genel müdürü Aslan KUT'tur. MNG Kargo'nun 871 şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 26 aktarma merkezi, 15 bölge müdürlüğü, 8000'i aşkın çalışanı, 2400'den fazla kara taşıma aracı ve 6 uçağıyla hizmet vermektedir. MNG Kargo, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220 farklı ülkede, günde ortalama 600 bin adrese hizmet ulaştıran Türkiye'nin kargo şirketlerindendir. Ocak 2018 tarihli "Ernst Young Birleşme ve Satınalma İşlemleri 2017 Raporu"na göre Haziran 2017'de %100'ü Sancak Group (Haydar Sancak ve Suat Sancak) ve Turkven tarafından satın alınmıştır.

MNG KARGO HAKKINDA BİLGİLER

2003 yılında kurulan MNG Kargo 850'den fazla şubesi, 9 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 27 aktarma merkezi, 35 minihub, 14 bölge müdürlüğü, 11.000'in üzerinde çalışanı, yaklaşık 3500 kara taşıma aracı ile hizmet vermektedir. MNG Kargo, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220 farklı ülkede, günde 700 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştıran Türkiye'nin lider kargo şirketlerindendir.

Sektörde ilk Teknolojik Aktarma Merkezlerine sahip kargo şirketi olan MNG Kargo, bu teknoloji sayesinde saatte 65 bin kargoyu yüksek hızda ayrıştırıp, el değmeden hatasız olarak hat araçlarına yükleyerek, hasarsız teslimat sağlamaktadır.

2000 yılından bu yana Türkiye'ye 5 milyar dolardan fazla yatırım getirmeyi başaran Turkven'in danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar ve başta Haydar Sancak ile Suat Sancak olmak üzere, Sancak Ailesi 2017 yılında MNG Kargo'yu satın almıştır.

Türkiye'de kargo taşımacılığı sektörünün gelişiminde başrol oynayan, dünya standartlarındaki hizmet anlayışı ile ülkemiz taşımacılık sektörüne çağdaş dinamikler kazandırmış olan MNG Kargo güçlenen sermaye yapısıyla teknolojik yatırımlarına devam etmektedir.

MNG KARGO AR-GE MERKEZİ

Kargo sektörünün öncü firması MNG Kargo bir yeniliğe daha imza atarak sektöründeki ilk ve tek AR-GE Merkezi'ni hayata geçirdi

12.04.2017- Kargo taşımacılığının yenilikçi firması MNG Kargo global bir şirket olma yolunda önemli bir adım daha attı. Teknolojik gelişmeleri ve dijital dönüşümü işlerinin odağına koyan MNG Kargo AR-GE birimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AR-GE Merkezi olarak onaylandı.

Türkiye kargo sektörünün ilk ve tek AR-GE Merkezini hayata geçirmiş olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden MNG Kargo Genel Müdürü Aslan Kut, "AR-GE Merkezimiz ile tüm projelerimizde hedefimiz; teknolojiyi kullanarak süreçlerimizi iyileştirmek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik gerçek zamanlı çözümler üretmek, AR-GE çıktılarımızı yurt içi ve yurt dışı pazara sunarak ülke ekonomimize katkı sağlamak olacaktır" dedi.

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek bugünü değil yarını planlamanın, ülke ekonomisine katma değer yaratacak ürün ve hizmetler sunmak için geleceğe yatırım yapmanın rekabette ayrışmanın en önemli unsuru olduğunu söyleyen Kut konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İçinde bulunduğumuz dijital çağda sürdürülebilir büyümenin başlıca koşulu rekabetçi teknolojik imkanları yaratmaktan geçiyor. Bugün geldiğimiz noktada kargo taşımacılığından ziyade kargonun bilgisini de taşıyan, müşteri deneyimini yüksek seviyede tutan, teknoloji kullanımı ile iş süreçlerini kolaylaştıran kurumumuz yakın vadede sadece kargo sektörünün değil ülkemizin de en önemli teknoloji firmalarından birine dönüşme yolundadır."

MNG KARGO SATILDI MI?

Birleşik Arap Emirlikleri ile Ankara arasındaki normalleşme girişimleri hız kesmeden devam ederken Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürüttüğü iddiası gündem yarattı. Kaynaklar olası bir anlaşmanın büyüklüğünün 500 milyon dolar seviyesine çıkabileceğini ifade ederken, Aramex ve MNG Kargo konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. MNG Kargo, 2017 yılında girişim sermayesi şirketi Turkven ve Sancak ailesi tarafından satın alınmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Ankara arasındaki yakınlaşma girişimlerinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Dubai merkezli kargo şirketi Aramex, MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürütüyor.

ANLAŞMA 500 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE KADAR ÇIKABİLİR

Abu Dabi'nin kamu yatırımlarını yöneten ADQ'nun hissedar olduğu Aramex yürüttüğü satın alma görüşmelerine ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, müzakerelerin ileri seviyede olduğunu belirtirken, kaynaklardan biri olası anlaşmanın büyüklüğünün 500 milyon dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söyledi.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki siyasi görüş farklılıkları halen çok derin olsa da Orta Doğu boyunca uzanan ideolojik anlaşmazlığı çözmeye çalışmak yerine ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

İKİ FİRMA DA SORULARA YANIT VERMEDİ

Konuya yakın bir kaynak görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylerken bir diğer kaynak MNG Kargo'nun Aramex ile "due diligence" (detaylı inceleme) aşamasında olduğunu ifade etti. Aramex ve MNG Kargo konu ile ilgili sorulara cevap vermedi.

Geçen sene yüzde 22.25'i ADQ tarafından satın alınan Aramex bu hafta koronavirüs salgını sonrasında ulaşım ve lojistik sektöründeki büyümeyi yakalamak için temel iş kolunda bölünmeye gittiğini açıklamıştı.

Yeniden yapılanma sonrasında şirket yeni bir bölgesel yapı oluşturmuş ve uluslararası büyüme, birleşme ve satın alma planlarını yönetmesi için stratejilerden sorumlu bir üst yönetici atamıştı.

TURKVEN VE SANCAK AİLESİ ALMIŞTI

2003'te kurulan MNG Kargo'nun ise 850'den fazla şubesi ve 11,000'den fazla çalışanı bulunuyor. Girişim sermayesi şirketi Turkven ve Sancak ailesi 2017 yılında MNG Kargo'yu satın almıştı. MNG Kargo'da Turkven'in yüzde 70, Sancak Group'un yüzde 30 hissesi bulunuyor. Haziran ayında Bloomberg'de çıkan bir haberde, MNG Kargo'nun satışı sürecinin başladığı öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan geçen hafta ekonomik işbirliği ve BAE'nin Türkiye'deki yatırımlarını görüşmek üzere bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRİYORLAR

Tahnoun'un yönetim kurulu başkanı olduğu International Holding geçen ay Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de sağlık, sanayi ve gıda işleme gibi sektörlerde yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söylemişti.

Ulaşım, sağlık ve enerji sektörlerindeki ticaret ve yatırım olanaklarını işaret eden bir BAE yetkilisi de Reuters'a yaptığı açıklamada "BAE iki ülke arasındaki bağları güçlendirmenin yollarını aramakla ilgileniyor" demişti.