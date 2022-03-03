Mng Kargo 2022 yılı strateji hedeflerini açıkladı. Şirket, 3 yıllık yeni strateji planı doğrultusunda hedefini 'İlk tercih edilen ve en kaliteli kargo firması olmak' şeklinde belirledi.

Mng Kargo, son dönemde e-ticaretin büyümesi ve değişen müşteri taleplerinin karşılanması amacıyla teknolojiye dayalı inovasyonların yanı sıra yeni şube açılışları, transfer merkezi ve Mini Hub yatırımları gerçekleştirdi. Bu yatırımlarını 2022 yılında da aralıksız sürdüreceğini açıklayan şirket, 3 yıllık yeni strateji planı doğrultusunda hedefini 'Sektörde ilk tercih edilen ve en kaliteli kargo firması olmak' şeklinde belirledi.

MNG KARGO, 2021'DE YÜZDE 40 BÜYÜDÜ

Pandeminin etkisi altında geçen 2020 yılının ardından, 2021'de de kargo sektörünün önemli oranda büyüme yaşadığını belirten MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Kaya, "MNG Kargo olarak, 2021 yılında toplam 120 milyon kargo taşıdık, 500 milyon kilometreden fazla mesafe kat ettik, teslimat için toplam 8 milyon saatten fazla zaman harcadık. Tüm bu gurur veren rakamlar eşliğinde yılı yüzde 40 büyümeyle kapattık. KOBİ'lere destek olmak adına akaryakıttan telekomünikasyona, bankacılıktan sigortaya birçok alanda hizmet veren firmanın yer aldığı 'KOBİ Vitamin' destek projemizle de özellikle KOBİ tarafında yüzde 50'nin üzerinde büyüme gerçekleştirdik. E-ticaretteki büyüme 2021 yılında da devam etti ve bu alanda yüzde 35 oranında büyüdük. Böylece pandemi başlangıcından bu yana 2020'deki büyümemizle birlikte 2 katın üzerinde bir büyüme kaydetmiş olduk" dedi.

MNG Kargo, 2021 yılında Anadolu ve Avrupa yakalarında iki büyük transfer merkezi daha kurarak, İstanbul'daki transfer merkezi sayısını 5'e çıkardı ve toplam 27 merkeze ulaştı. Bu merkezlerin tam otomatik teknolojiye sahip 7 tanesinde, bütün kargolar el değmeden ayrışarak gitmesi gereken hatlara otomatik dağıtılıyor. Şirket ayrıca geçen yıl, yeni teslimat modellerini destekleyen ve operasyonu mükemmelleştirmeyi hedefleyen dijital çözümler geliştirmeye de devam ettiğini açıkladı.

HEDEF: İLK TERCİH EDİLEN VE EN KALİTELİ KARGO FİRMASI OLMAK

Merkezine 'kalite'yi koydukları güçlü bir teknoloji altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla müşterilerine hizmet sunduklarını belirten Barış Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Sektörümüzde ilk tercih edilen ve en kaliteli kargo firması olmak gibi bir iddiamız var. 'Görevimiz kalite' mottosuyla bu anlayışı, her faaliyetimiz ve tüm birimlerimiz için hayata geçirmeye odaklanıyoruz. Kargonun gönderici müşteriden alıcı müşteriye teslim edildiği ana kadar geçen tüm sürecin tüm müşterilerimiz açısından şeffaf, zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesi için ciddi yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu sayede bir problem oluştuğunda çok daha hızlı çözümlüyoruz. Müşterilerimizin bize ulaşabileceği kanalları açık tutuyoruz. Tüm geri bildirimleri, teknolojinin imkanlarını kullanarak sınıflandırıyor, en hızlı şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Örneğin; sektörümüzde bir ilk olan ve ödüllendirilen WhatsApp İletişim Hattı ile müşteri taleplerini karşılıyor ve hızlı çözüm sunuyoruz. Ekip arkadaşlarımızın bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik gelişim programları uyguluyor, onları dinleyerek önerilerini değerlendiriyoruz. Sektörümüzde yine bir ilk olan müşteri memnuniyet anketleri ve şubedeki temsilci memnuniyeti anketleriyle kişi bazlı NPS ölçümleri yapıyoruz. Son noktadaki yüzde 94 memnuniyetle şu anda sektörümüzde açık ara öndeyiz."

MNG KARGO'DAN 2021'İN EN'LERİ

Şirket 2021 yılına ilişkin bazı verileri de paylaştı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"120 milyon paket taşındı. 500 milyon kilometreden fazla mesafe kat edildi. Teslimat için toplam 8 milyon saatten fazla zaman harcandı. En çok mayıs ayında kargo paketi taşındı, günde ortalama çıkış ve varış olarak 1,5 milyonun üstünde kapı çalındı. En yoğun kargo gönderimleri pazartesi günleri yapıldı. En çok kargo İstanbul'a gönderildi. 55 milyon kişiye e-ticaret kargoları teslim edildi. Online şubeyi en çok seven şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.