Mmo ve Ttmd'den Buhar Semineri

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) işbirliği ile MMO Samsun Şube üyelerine yönelik "Buhar Üretilmesi, Tesisatta Yaşanan Problemler, Kondenstop Seçimi ve Buhar Tesisatlarında Enerji Geri Kazanım Örnekleri" semineri düzenlendi.

Seminerde konuşma yapan TTMD Samsun Temsilcisi Cem Gürel, "TTMD olarak MMO Samsun Şubemizde siz değerli katılımcılara yönelik düzenlediğimiz seminerlerimize burada bir yenisini daha ekleyeceklerini, 'Buhar Üretilmesi, Tesisatta Yaşanan Problemler, Kondenstop Seçimi ve Buhar Tesisatlarında Enerji Geri Kazanım Örnekleri' hakkında Makine Mühendisi Tarık Güner tarafından değerli bilgiler aktarılacağını ve seminerimizin verimli geçmesini dilerim" dedi.

MMO Samsun Şube ve TTMD işbirliği ile düzenlenen seminerde Makine Mühendisi Tarık Güner, buhar kazanları, buharın üretilmesi ve kontrolü, buhar tesisatlarının projelendirilmesi, kondestop seçimleri, basınç düşürücüler, termostatik vanalar, buhar sayaçları, otomatik blöf sistemleri, kazan besi suyu sistemleri, kondensin geri döndürülmesi ile enerji geri kazanım, flaş buhar/ atık buhar ile enerji geri kazanımı ve kazan dairesi konfügrasyonundaki değişiklikler ile enerji geri kazanımı hakkında üyelere detaylı bilgi aktardı.

Seminerin ardından TTMD Samsun Temsilcisi Cem Gürel tarafından Makine Mühendisi Tarık Güner'e teşekkür belgesi verildi.

Seminerle ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Er, 2018 - 2019 MMO Samsun Şube Çalışma Programı gereği üyelerinin mesleki gelişimi ve güncel gelişmeleri takip edebilmesi adına eğitim ve seminerler düzenlediklerini, TTMD işbirliği ile seminerlerin devam edeceğini açıkladı. - SAMSUN