Mmo Üyelerine Otel İndirimi

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi üyelerine yönelik bir otel ile protokol imzalandı.

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve bir otelin genel müdürü Bekir Koç'un imzaladıkları protokol kapsamında; MMO Samsun Şubesi üyeleri ve birinci derece yakınları otelin konaklama, yiyecek ve içecek hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecek.

MMO Samsun Şube Hizmet Binasında imzalan protokolle ilgili olarak basına bilgi veren Nail Yolaydın, imzalanan protokoller ile üyelere daha verimli hizmet vermek istediklerini söyledi. - SAMSUN