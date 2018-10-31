Mmo, Temel Bilirkişilik Eğitimlerine Devam Ediyor

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, temel bilirkişilik eğitimlerine devam ettiklerini duyurdu.

Bilirkişilik Kanunu kapsamında "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmişti. Bu yönetmelikte belirtildiği gibi bilirkişilik başvurusu yapacak kişiler için "temel bilirkişilik eğitimi" zorunlu hale getirilmişti. MMO, 29 Eylül 2017 tarihinde "temel bilirkişilik eğitimleri" konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmişti.

Eğitimle ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, Adalet Bakanlığı Hukuki İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitici kuruluş olarak odalarının yetkilendirildiğini, bilirkişilik temel eğitiminin 18 saat teorik, 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 saatten oluştuğunu ve 10-13 Kasım 2018 tarihlerinde MMO Samsun Şubesinde düzenleneceğini söyledi.

Nail Yolaydın sözlerine, "Bilirkişilik eğitimleri zorunlu hale gelmeden önce odamız meslektaşlarımıza yönelik kamulaştırma, makina değerleme, iş kazaları vb. konularda uzun yıllardır bilirkişilik eğitimleri yapmaktaydı. Şimdi ise ilgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine sahip kendi alanında 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış üyelerimiz ve vatandaşlarımıza açık hale geldi" diyerek devam etti.

Yolaydın, "yargılama hukukuna ilişkin ilkeler ve ispat hukukuna ilişkin temel kavramlar, bilirkişinin nitelikleri, ödevleri ve etik ilkeler, bilirkişi incelemesi, rapor yazımı usul ve esasları, uygulama" ana başlıklarında eğitimlerin açılacağını ve kursiyerlerin başarılı olduğu takdirde, adli ve idari yargı komisyon başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifikayla birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecekleri sözlerine ekledi. - SAMSUN