Mmo Temel Bilirkişilik Eğitimlerine Devam Ediyor

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, temel bilirkişilik eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 29 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği" kapsamında Adalet Bakanlığı Hukuki İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitici kuruluş olarak yetkilendirildi.

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, Adalet Bakanlığı Hukuki İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitici kuruluş olarak odalarının yetkilendirildiğini, bilirkişilik temel eğitiminin; 18 saat teorik, 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 saatten oluştuğunu belirtti.

Yolaydın, "Bilirkişilik eğitimleri zorunlu hale gelmeden önce odamız meslektaşlarımıza yönelik kamulaştırma, makina değerleme, iş kazaları vb. konularda uzun yıllardır bilirkişilik eğitimleri yapmaktaydı. Şimdi ise ilgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine sahip kendi alanında 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış üyelerimiz ve vatandaşlarımıza açık hale geldi" dedi.

Yolaydın, "Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar, Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler, Bilirkişi İncelemesi, Rapor Yazımı Usul ve Esasları, Uygulama" ana başlıklarında eğitimlerin açılacağını ve kursiyerlerin başarılı olduğu takdirde, adli ve idari yargı komisyon başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifikayla birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN