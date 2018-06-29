Mmo, Samsunspor'un 53. Yılını Kutladı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, Samsunspor'un 53'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı.

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Er yaptığı açıklamada, "Şehrimizin en önemli markalarından olan Samsunsporumuzun 53. kuruluş yıldönümünü tüm şehrimiz ile birlikte biz de Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu olarak kutluyoruz. Bu zamana kadar Samsunsporumuzun başarısı için çalışan tüm futbolcularımıza, teknik ekibine, yönetimine, çalışanlarına ve taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu olarak inanıyoruz ki Samsunsporumuz eski günlerine ulaşacaktır" dedi. - SAMSUN