MMO Samsun Şubesi akademisyenleri ağırladı

16.09.2019 15:12

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, kentteki akademisyenleri ağırladı.

MMO Samsun Şube tarafından Ondokuz Mayıs ve Samsun Üniversitelerinin makine, endüstri ve uçak mühendisliği bölümlerinde okuyacak öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinlikler ve eğitimler konu başlıklı toplantıya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesi akademisyenleri katıldı.

Toplantıda, MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, katılımcılara önceki dönemlerde öğrenci üyelerine yönelik yapılan teknik seminerler, teknik ve sosyal geziler, bilgisayar kursları ve staj yeri oluşturma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gürkan, yaptığı açıklamada, MMO Samsun Şubesi Yönetim Kurulunun 2019-2020 çalışma programı doğrultusunda kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma ortamları oluşturmaya çalıştıklarını, birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile üyelerine, Samsun'a ve ülkeye hizmet etmeye çalışacaklarını kaydetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli ise "Amacımız öğrencilerimizi üretim ve hizmet sektörü için çok daha yetkin bir şekilde donatarak mezun etmektir. Bu amaca ulaşmak için de Samsun Makine Mühendisleri Odası ile işbirliği yapmak büyük önem arz etmektedir." dedi.

Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahattin Kanber de Samsun Üniversitesinin, Samsun'da kurulmuş genç ve dinamik ikinci devlet üniversitesi olduğunu aktardı.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde yeni kurulan makine mühendisliği bölümünün genç ve dinamik olmanın avantajlarını öğrencileriyle beraber kullanmayı hedeflediklerini belirterek, "Bölüm olarak temel hedefimiz, ülkemizin sorunlarına cevap arayan, teorik bilgileri sanayideki uygulamalarla birleştiren ve çözüm üreten mühendisler yetiştirmektir. Bu amaçla, öğrencilerimizin sanayiye açılırken ilk olarak başvuracağı yer MMO olacaktır. Bu toplantının bu açıdan önemi çok büyüktür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA