Mmo Samsun Şubeden Eğitim Protokolü

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, bir özel öğretim kursu ile protokol imzaladı.

Protokol, MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve özel öğretim kursu müdürü Deniz Özlem Özaktaş tarafından oda binasında imzalandı. İmzalanan protokol gereği Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube üyeleri ve 1. derecede yakınlarının katılım sağlayacağı 9, 10, 11, 12. ve mezun öğrencilerin üniversite hazırlık eğitimlerinde liste fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Protokolle ilgili bilgi veren Nail Yolaydın, şube olarak üyelerine yönelik sürdürdükleri çalışmalarda üye ve çocuklarına yönelik olarak eğitim alanında da Lider Plus Özel Öğretim Kursu ile protokol imzaladıklarını ve kurumlarla iş birlikleri ve ortak çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA